Danach standen die Viernheimer Spieler und Trainer zu Ehren des Pokalsiegers Spalier. Eine sportlich faire Geste, an der sich andere Teams eine Scheibe abschneiden können. Die B-Junioren des TSV Amicitia haben in dieser Saison übrigens noch die Möglichkeit, selbst Pokalsieger zu werden. Am 17. Juni steigt im Viernheimer Waldstadion nämlich das Finale im Mannheimer Kreispokal gegen den VfL Kurpfalz Neckarau an. Spielbeginn ist um 14 Uhr. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.06.2018