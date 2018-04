Anzeige

Viernheim.Während die Feuerwehr bei einem Stromausfall normalerweise zu Einsätzen gerufen wird, musste die Mannschaft der Feuerwache in der Robert-Bosch-Straße gestern zunächst selbst ran: Die Tore des Gerätehauses ließen sich nicht mehr elektrisch öffnen, wie es sonst bei Einsätzen der Fall ist. „Bei uns war für 15 bis 20 Minuten der Strom weg“, berichtet Thomas Tiedemann, hauptamtlicher Feuerwehrmann. „Alle unsere Tore, durch welche die Fahrzeuge bei einem Einsatz fahren, mussten wir manuell öffnen. Glücklicherweise mussten wir in der Zeit nicht ausrücken“, so Tiedemann weiter.

Zum Stromausfall ist es gestern zwischen 7.45 und 8.55 Uhr in Viernheim gekommen, wie die Stadtwerke mitteilten. Davon waren zur Spitzenzeit knapp 5100 Haushalte betroffen: „Vom Bannholzgraben bis etwa zum Bauhaus“, grenzt Matthias von Allwörden von den Stadtwerken das Gebiet ein. Die Ursache für den Ausfall war gestern noch unklar. „Die meisten Gebiete waren nach etwa einer halben Stunde wieder mit Strom versorgt“, sagt von Allwörden. Tiedemann von der Feuerwehr ist froh, dass zumindest die Funkzentrale während des Stromausfalls funktioniert hat: „Die ist an einen externen Stromgenerator angeschlossen.“ Der Ausfall der Tor-Elektrik nach einem Stromausfall sei nicht zum ersten Mal vorgekommen. „Das ist uns im letzten Jahr schon einmal passiert“, berichtet der Feuerwehrmann.

Die Stadtwerke untersuchen nun, was die Ursache für den Stromausfall und die Unterbrechung der Notstromversorgung bei der Feuerwache war. Der Notstrom kommt normalerweise vom Tiefpunkwerk, wo er laut den Stadtwerken auch nach etwa zwei Minuten zugeschaltet worden sei.