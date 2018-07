Auf den Spuren der Christen in Ägypten

Anzeige

Nicht nur die Hände haben sie fasziniert, sondern auch das Lachen. Ein Lachen war dabei besonders: Plötzlich kam der Reisebus nicht mehr weiter. Die Straße nicht asphaltiert, die Gasse zu eng, zu viele auf der Straße. Eine Diskussion mit dem Sicherheitsmann. Er war dagegen, auszusteigen, zu unsicher die Gegend. Doch die Gruppe stieg aus – mitten in einem der Müllviertel von Kairo. Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche sortierten Müll, transportierten ihn, verarbeiteten ihn. Gestank, Dreck – unglaubliche Eindrücke. Alles irgendwie in einem schmutzigen Grau. Dazwischen grelle Bilder der Muttergottes und der Heiligen an den Hauswänden, auf den Müllkarren oder an den Wäscheleinen. Wo immer sie hinkamen, begegnete man ihnen mit einem Lachen. Freundliche Begrüßungen, Händeschütteln und ein lachendes Angesicht. Es gab keinen unter den 30 Pilgern, der davon nicht berührt gewesen war.

16 Tage durch Ägypten – Begegnungen mit Müllsammlern, Ordensfrauen, Mönchen, Bischöfen, Muslimen, Christen, Bauern, Handwerkern, Kofferträgern, Toilettenfrauen, Polizisten und Matrosen. Am Ende der Pilgerreise war die Gruppe begeistert von Ägypten – von der großen Freundlichkeit, dem tiefen Glauben und den guten Begegnungen in dem Land, in dem die Heilige Familie nach der Geburt Jesu Zuflucht gesucht und gefunden hatte. Bis heute sind die Christen Ägyptens stolz darauf, dass Maria und Josef hier als Flüchtlinge Schutz gefunden und Jesus seine ersten Lebensjahre bei ihnen verbracht hatte. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.07.2018