Viernheim.Höhepunkt der Informationsreihe „Auf den Spuren der Etrusker“ ist eine Studienreise der Amici d’Italia vom 29. September bis 6. Oktober. Die ersten Eindrücke aus der Geschichte der Etrusker bekamen die Teilnehmer bei einem Besuch der Etruskerausstellung in Karlsruhe. Bei einem Lichtbildervortrag im Familienbildungswerk vermittelte Stefan Ackermann alle wichtigen Informationen über die Zeit der Etrusker, welche die Ausstellung in Karlsruhe nicht zeigen konnte. Alles in allem war es eine spannende Schilderung einer bedeutenden Region des heutigen Italiens.

Faszinierende Landschaften

Die Reihe trefflicher Bilder führte durch die Schönheit Umbriens und der Toskana bis in das Latinum. Allein diese Vielfalt an faszinierenden Landschaften macht diese Studienfahrt zu einem besonderen Erlebnis. Stefan Ackermann zeigte bei dieser Erkundung grandiose Ansichten von historischen Städten, die auf hohem Tuffstein-Felsenmassiven gebaut wurden. Auch grandiose Paläste, Burganlagen und berühmte Brunnen waren Motive, die Stefan Ackermann vorstellte

Orvieto, Perugia, Assisi, Montefalco, Pitigliano, Cerveteri und Tarquinia liegen auf der Route, auf der er das Publikum zu den schönsten Domen und Kathedralen führte. Dabei wies er auf die unterschiedliche Gotik dieser Bauwerke hin und zeigte die Bilder und Statuen, die berühmte Künstler in diesen Gotteshäusern als Hinweise vor allem auf die Kirchengeschichte schufen. In Assisi wird das am Beispiel des heiligen Franziskus besonders deutlich.

Auf den Spuren der Etrusker zeigte Stefan Ackermann an großen Grabfeldern deren außergewöhnliche Totenkultur, auf die auch in der Karlsruher Ausstellung mit vielen Grabbeigaben hingewiesen wurde. Danach zeigte, mit Bildern großer Landkarten, der Vorsitzende Gerhard Schindlbeck die Route der Omnibusfahrten zu den geplanten Zielen. Er stellte fest, dass hierbei auch Gaumenfreuden mit italienischem Wein und Spezialitäten erkundet werden. H.T.

