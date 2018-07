Anzeige

Viernheim.Auf der Sommerbühne gibt es musikalische Dauergäste, aber auch immer wieder Premieren zu bewundern. So auch am kommenden Donnerstag (20 Uhr), wenn die Viernheimer Schlagerstars dort ihr Debüt geben. Die Künstler um Walter Wohlfart sind allesamt reine Amateure, haben ihr Herz für den Schlager entdeckt und feiern in diesem Jahr schon ihren zehnten Geburtstag. Dabei handelt es sich um einen festen Stamm an Sängern, wobei auch immer wieder Überraschungsgäste ins Programm eingebunden werden. Man darf also gespannt sein, wer in der Innenstadt zu hören sein wird.

Andreas Gabalier, Rex Gildo und Elvis Presley könnten dabei sein, aber auch andere Schlagerstars vergangener Jahre wie Roy Black oder Trude Herr. Auch internationale Künstler werden immer wieder gerne imitiert.

Beim Gartenfest des Männergesangvereins haben die Auftritte der Viernheimer Schlagerstars mittlerweile Kultstatus erreicht und locken immer wieder viele Besucher an. Das dürfte auch beim Gastspiel auf dem Rovigo-Platz zwischen Goetheschule und Hallenbad der Fall sein.