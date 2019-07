Auf den Spuren von Humboldt

Viernheim.Vier Wochen Spiel und Spaß bietet das Feriendomizil der städtischen Jugendförderung rund um den Treff im Bahnhof (TiB). Außerdem haben die Teilnehmer des Ganztagesprogramms für Kinder berufstätiger Eltern die Möglichkeit, etwas dazuzulernen. In diesem Jahr lautet das Motto „Auf den Spuren des Naturforschers Alexander von Humboldt“. Die gut 60 Teilnehmer werden von 15 ausgebildeten Jugendleitern betreut.

Gleich zu Beginn kam Bürgermeister Matthias Baaß zum gemeinsamen Mittagessen in den TiB. „Heute gibt es eine Gemüsesuppe, die von unserem bewährten Küchenteam frisch zubereitet wurde. Als Nachtisch dann noch Schokoladenpudding“, zitierte Domizil-Chefin Anne Knapp aus der Speisekarte.

Baaß nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Kindern nach deren Eindrücken zu erkundigen. Außerdem führte er in das Thema „Steine“ ein, mit dem sich die Kinder am Nachmittag befassten. „Alexander von Humboldt hätte ein Viernheimer sein können, denn er war an vielen Dingen interessiert“, sagte Baaß. Ähnlich wie der Naturforscher und Weltenbummler sollten auch die Domizil-Besucher stets wissbegierig sein und bleiben, empfahl er.

In der ersten Woche steht die Kindheit und Jugend von Alexander von Humboldt im Mittelpunkt. Schon in jungen Jahren wäre der spätere Forscher und Entdecker gerne weit gereist. Auf Wunsch seiner Mutter arbeitete er aber als Ingenieur im Bergbau und machte dabei mit bemerkenswerten Erfindungen auf sich aufmerksam. Um sich mit dem Bergbau zu beschäftigen, machen die Kinder einen Tagesausflug ins Kupferbergwerk in Fischbach.

In der kommenden Woche heißt das Motto „Alexander auf Reisen“. Nachdem von Humboldt mit der Kutsche nach Spanien gelangt war, fuhr er mit dem Schiff nach Südamerika, wo er Flüsse, den Dschungel und die Bergwelt erkundete. Was bei den Wanderungen damals passiert ist, können die Kinder beim Besuch eines Barfußpfads in Bad Sobernheim nachempfinden.

Besuch des Opel-Zoos

In der dritten Woche des Feriendomizils dreht sich alles um die Vielfalt der Natur, der Alexander von Humboldt besonders verbunden war. Er hat überall seine Spuren hinterlassen, Berge, Städte und sogar Pinguine wurden nach ihm benannt. Mit diesem Bereich beschäftigen sich die Kinder beim Besuch des Opel-Zoos in Kronberg.

Schließlich geht es um die Wissenschaft, denn von Humboldt ließ die ganze Welt an seinen Erkenntnissen teilhaben. Ausgerüstet mit für damalige Verhältnisse modernen Instrumenten ging er den Dingen auf den Grund. Genau das machen die Kinder beim Spaziergang mit den Rangern des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und beim Besuch der Wissenschaftler von „two4science“. Zum Abschluss des Programms gibt es außerdem ein Fest, zu dem Eltern, Geschwister und Freunde eingeladen sind. JR

