Auf der Suche nach dem Frieden

Anzeige

Von Hammelbach aus führte die erste Tagesetappe zu Fuß über Erbach nach Boxbrunn ins St.-JosefHaus. Am zweiten Tag gingen die Viernheimer Pilger den Weg über Amorbach und Rippberg. Zum Gottesdienst in Amorbach waren auch die Radfahrer mit Gemeindereferent Herbert Kohl eingetroffen (wir haben berichtet). Die Fußpilger erreichten den Mittelpunkt der Wallfahrt wenig später: den Heilig-Blut-Altar in Walldürn. Die Wallfahrt geht auf ein Geschehen im Jahre 1330: Priester Heinrich Otto stieß der heiligen Messe versehentlich den Altarkelch um. Der Wein ergoss sich auf das darunterliegende Leinentuch und es zeichnete sich das Bild des Gekreuzigten. Nach der Pilgermesse in der Basilika stand die Ehrung der Jubilare an.

Mit Monika Dantscher (55 Teilnahmen) und Rita Lamberth (35 Teilnahmen) konnten zwei „Urgesteine“ der Viernheimer Wallfahrt geehrt werden, was die Wallfahrtsteilnehmer dann auch bei einem kleinen Sektumtrunk feiern konnten. Da war das Wetter auch noch gut, aber am Montag erwischte ein Starkregen gleich hinter Boxbrunn die Fußwallfahrer. „In den Wanderschuhen und Rucksäcken staute sich das Wasser, wir waren nass bis auf die Haut“ berichtet Michael Haas. Die Mittagspause in Erbach wurde etwas ausgedehnt, damit die Kleidung halbwegs trocknen konnte. Mit dem Kreuzweggebet ging es dann den Berg hinauf nach Elsbach und rüber zum Mossautal, doch Blick zum Himmel verhieß nichts Gutes. Durch die Hochebene wanderten die Pilger wie die Israeliten durchs Rote Meer: Rechts und links bauten sich dunkle Gewitterwolken auf, dazwischen ließ es sich einigermaßen sicher und trocken laufen.

Vor Hiltersklingen fing es wieder an, zu regnen, und während der Kaffeepause wurden Regen und Gewitter immer heftiger. Kurzerhand entschied das Pastoralteam, den Bus nach Hiltersklingen zu holen und nicht im Unwetter bis Grasellenbach weiterzugehen. Vom ungeplanten Ende der Viernheimer Wallfahrt ließen sich die Teilnehmer aber die Laune nicht nehmen und feierten nach der Busankunft an der Michaelskirche den schlussgottesdienst.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.06.2018