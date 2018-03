Auf der Suche nach dem Wohlstandsmüll

Anzeige

Viernheim.Das Autofenster wird geöffnet, kurz darauf fliegen Kaffeebecher, Zigarettenkippen oder auch der Rest eines Fast-Food-Menüs auf die Straße: Entsprechend verschmutzt sind deshalb immer wieder die Straßenränder, die oft sogar kleinen Müllhalden gleichen. Das erfuhren auch die knapp 90 Kinder der Goetheschule, die nun im Rahmen der Flur- und Waldputzaktion Viernheims Süden von Unrat befreiten.

Nach einer kurzen Einweisung in der östlichen Heidelberger Straße, bei der auch Müllsäcke und Handschuhe verteilt wurden, schwärmten die einzelnen Klassen mit ihren Lehrern aus. Unterwegs waren die jungen Helfer entlang des Alten Weinheimer Wegs, an den Radwegen neben der OEG-Strecke und jenseits der Autobahn in Richtung Neuzenlache sowie an der Heidelberger Straße in Richtung Rhein-Neckar-Zentrum.

Die Grundschüler zeigten sich hoch motiviert und gingen überaus gründlich zu Werke. Kaum ein Papierschnipsel blieb bei der Suche nach dem Wohlstandsmüll unentdeckt. Zu den vielen kleinen Schnapsflaschen oder Getränkedosen, die die Kinder fanden, gaben sie die entsprechenden Kommentare ab und brachten ihr Unverständnis zum Ausdruck. Über ihre Erfahrungen werden sie in den kommenden Tagen im Unterricht berichten, aber auch in der Familie dürfte die Aktion für viel Gesprächsstoff sorgen.