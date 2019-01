Auf der Suche nach geeigneten Kräften

Viernheim.Diana Stolz hat noch einmal nachgeschlagen: „Es haben sich 1400 ernsthafte Gespräche zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden ergeben.“ Für die Erste Kreisbeigeordnete ist es großartig, was sich nach der Jobbörse 2018 entwickelt hat. Besonders bemerkenswert ist, dass es dabei nur 14 Unternehmen waren, die im Rhein-Neckar-Zentrum vertreten waren. Am 1. Februar 2019 sind es schon 40 Firmen und Institutionen, die sich bei der dritten Auflage der Jobbörse präsentieren.

Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Neue Wege und die Wirtschaftsförderung der Stadt Viernheim kooperieren dazu erneut mit dem Rhein-Neckar-Zentrum. „Wir freuen uns auf 40 Aussteller aus der Region“, ist Centermanager Patrick Steidl begeistert, dass sich die Teilnehmerzahl fast verdreifacht hat.

Birgit Förster legt aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt vor: „Mit 3,7 Prozent ist die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Lampertheim auf einem absoluten Tiefstand“, freut sich die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt über stetig sinkende Zahlen. Das führe aber auch dazu, dass viele Stellen unbesetzt blieben. „Es gibt über 2000 offene Stellen im Bezirk“, erklärt Förster und setzt darauf, dass bei der Jobbörse nicht nur Arbeitssuchende, sondern auch Firmen fündig werden.

Vielfältiger Branchenmix

Die Anzahl der Teilnehmer beweist das große Interesse der Arbeitgeber. 40 Firmen haben sich bei Peter Schmiedel gemeldet. „Schwerpunktmäßig sind es die Berufe aus dem Bereich Pflege und Gesundheit, aber auch Logistik und Handel“, stellt der Leiter der Bezirksagentur Lampertheim den Branchenmix vor. Alexander Schwarz von der städtischen Wirtschaftsförderung ergänzt: „Die Unternehmen stellen dabei unterschiedliche Berufsbilder vor – in einem Krankenhaus gibt es mehr Berufe als Krankenschwester und Pfleger.“ Das Spektrum wird durch Behörden wie Finanzamt oder Polizei ergänzt. Aus Viernheim sind vier Unternehmen vertreten: die Johanniter Unfallhilfe, die Firma Samoa-Hallbauer, XPLM Solution GmbH und die Erdt-Gruppe, die schon im vergangenen Jahr dabei war.

Das freut auch Bürgermeister Matthias Baaß, der sich von der Jobbörse angetan zeigt: „Ich finde es gut, wenn jemand auf diese Weise einen Job findet oder eine offene Stelle besetzen kann.“ Für die Arbeitssuchenden ist die Jobbörse ein unkompliziertes Angebot: „Man muss sich nicht lange für Bewerbungsunterlagen hinsetzen, sondern kann einfach mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen“, weiß Peter Schmiedel. „Wir haben die Möglichkeit, die Menschen direkt anzusprechen“, bekräftigt Diana Stolz.

So würden Menschen im Arbeitslosengeld-II-Bezug persönlich angeschrieben und zur Jobbörse eingeladen. „Im vergangenen Jahr kam knapp die Hälfte dieser Personen, und ein Großteil konnte tatsächlich in ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden“, berichtet Fritz Strößinger vom Jobcenter des Eigenbetriebs Neue Wege Kreis Bergstraße. Die Jobbörse richtet sich aber nicht nur an Langzeitarbeitslose und Arbeitssuchende, sondern auch diejenigen, die sich beruflich neu orientieren wollen oder gerade in die Region gezogen sind. Und natürlich können sich auch Schüler, die in den nächsten Jahren eine Ausbildung anstreben, bereits über die verschiedenen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt informieren.

