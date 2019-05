Auf der Suche nach Gott

Viernheim.Seit Jahrhunderten machen sich Menschen aus Viernheim und Umgebung zu Fuß auf den Weg nach Walldürn, dem Wallfahrtsort im badischen Odenwald. Der Walldürn-Wallfahrtsverein lädt in diesem Jahr vom 28. Juni bis 1. Juli zur Wallfahrt ein.

Vier Tage ist Zeit, mit anderen zu wandern, zu beten, zu singen, zu lachen und zu schweigen und dabei die Natur zu erleben. Zugleich ist das Pilgern die Gelegenheit, Gott und sich selbst zu suchen. Bei der Wallfahrt nehmen Menschen das Jesuswort „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ aus ihrer aktuellen Lebensperspektive in den Blick. Die Wallfahrt startet am Freitag, 28. Juni, um 6 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Michael. Dann geht es mit dem Bus nach Hammelbach, wo der eigentliche Fußweg beginnt, über Hiltersklingen und Erbach wird das erste Tagesziel im bayerischen Boxbrunn erreicht.

Hochamt in der Basilika

Samstags führt der Weg über Amorbach nach Walldürn, sonntags nach dem feierlichen Hochamt in der Walldürner Basilika geht es heimwärts nach Boxbrunn, und am Montagabend sind alle mit neuen Erfahrungen zurück in Viernheim. Interessierte Wallfahrer sind herzlich eingeladen, bei der Pilgerfahrt dabei zu sein. Wie jedes Jahr liegen Fürbittbücher in den Kirchen aus, um persönliche Anliegen mit auf die Wallfahrt zu geben und sie vor Gott zu tragen. su

