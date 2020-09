Auf der Suche nach neuen Stimmen

Viernheim.„Chor sucht Sänger“ – die Schlagzeile, in Großbuchstaben auf dem blauen Flyer, lässt keine Zweifel daran aufkommen, was die Sänger-Einheit will. Der Männerchor sucht Verstärkung, ab dem kommenden Montag, 7. September, geht es wieder los mit den Singstunden.

„Es ist unser Herzenswunsch, dass wir mehr Sänger haben“, erklärt Vorstandsmitglied Rainer Brechtel, der zusammen mit Wolfgang Haas, Klaus Haas und Chorleiter Meinhard Wind die Werbeaktion vorstellt. Deshalb habe man sich bei der Aktion „Herzenswünsche“ der Sparkassenstiftung beworben. Die Stiftung unterstützte in diesem Jahr solche Projekte mit einem finanziellen Zuschuss. Damit konnte der Flyer neu aufgelegt werden, mit dem man 2011 schon um neue Sänger warb. „Der beste Anlass, neu bei uns einzusteigen, ist der Start in das neue Chorjahr“, weist Rainer Brechtel auf die Singstunde am Montag, 7. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus hin.

Wer sich im Chorgesang ausprobieren will, kann das auch erstmal in einer Projektphase tun. Für Sonntag, 8. November, ist das große gemeinsame Konzert der Viernheimer Chöre geplant. „Wenn es im Herbst nicht durchgeführt werden kann, dann wird es auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden“, sagt Wolfgang Haas. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen steht hinter der Veranstaltung nämlich noch ein Fragezeichen.

Die Sänger-Einheit freut sich über Männer, die projektbezogen nur für dieses Konzert mitsingen wollen oder sich dauerhaft dem Chor anschließen wollen. „Es muss auch keiner allein vorsingen“, betont Chorleiter Meinhard Wind schmunzelnd.

Das Repertoire des Chors, nicht nur für den Konzert-Auftritt, ist breit angelegt. „Die Mischung macht es“, sagt Wolfgang Haas. Er findet das Programm aus traditionellem Liedgut und modernen Ohrwürmern optimal. Leonard Cohens „Hallelujah“ oder „You’ll Never Walk Alone“ aus dem Musical „Carousel“, das besser als Hymne der FC-Liverpool-Fans sind nur zwei Beispiele dafür.

Die Singstunde läuft in Corona-Zeiten unter Hygieneauflagen ab, vor einigen Wochen ist der Chor so wieder in den Probenbetrieb eingestiegen. Dabei gelten etwa die Regeln, dass ein Mund-Nase-Schutz bis zum Platz getragen, Anwesenheit und Sitzplatz dokumentiert und ausreichend Abstand zwischen den Sängern eingehalten werden muss. Außerdem werden die Notenmappen und das Klavier desinfiziert.

Große Türen

„Wir proben im kleinen Saal des Bürgerhauses, der ist groß genug und man kann durch die großen Türen gut lüften“, sagt Klaus Haas. Für das Lüften wird eine Pause eingelegt. „Wir achten darauf, dass diese Vorgaben auch konsequent umgesetzt werden“, betont Rainer Brechtel, und Meinhard Wind ergänzt: „Das läuft vorbildlich ab.“

Auf der Rückseite des Flyers wird übrigens auch über die Möglichkeit informiert, den Verein ohne die eigene Stimme zu unterstützen: als förderndes Mitglied. Die Flyer, die in einer Auflage von 2000 Stück produziert wurden, werden Viernheimer Geschäften ausgelegt und von den Sängern in ihrem jeweiligen Umfeld verteilt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.09.2020