Auf frischer Tat ertappt

Viernheim.Zivilfahnder haben am Donnerstagabend, 15. November, am OEG Bahnhof Drogengeschäfte aus einem Auto heraus beobachtet. Im Zuge der Kontrollen wurden Anzeigen gegen den 19-jährigen Autofahrer, eine 24 Jahre alte Frau und einen 28-Jährigen aus Weinheim erstattet. In dem angehaltenen Mercedes hatte der 19-Jährige – neben Marihuana und Haschisch – eine Schreckschusswaffe, mehrere Masken sowie eine Axt deponiert. Zudem hat der 19-Jährige nach Angaben der Polizei keinen Führerschein. Noch am selben Abend durchsuchten die Fahnder zusätzlich die Wohnung der 24-Jährigen sowie zwei weitere Anschriften in Viernheim, die dem Mercedesfahrer gelegentlich als „Unterschlupf“ dienten. In diesen Wohnungen und bei dem 28-Jährigen wurden zusätzlich kleine Mengen an Drogen aufgefunden und sichergestellt. Darunter waren nach Angaben der Polizei auch Amphetamine.

Wegen des Drogenbesitzes müssen sich jetzt alle drei strafrechtlich verantworten. Zusätzlich wurde gegen den 19-Jährigen Anzeige wegen des fehlenden Führerscheins erstattet. Inwieweit die drei mit anderen Straftaten in Verbindung zu setzen sind, wird aktuell überprüft. Die Ermittlungen dauern an. pol/bur

