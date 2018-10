Auf historischen Pfaden

Viernheim.Die Viernheimer Naturfreunde waren wieder einmal auf Tour. Diesmal führte die Fahrt 14 Mitglieder an die Ostsee nach Lübeck und Travemünde, wobei man umweltfreundlich mit der Deutschen Bahn angereist war. In der Hansestadt und ihrem berühmten Ortsteil wurden zahlreiche geschichtsträchtige Winkel und Ecken erkundet und natürlich auch die kulinarischen Besonderheiten der hanseatischen Küche probiert.

Eingebettet und umgeben von der Trave, auf einem Hügel, der einer Insel gleicht, liegt die historische Stadt Lübeck. Unter verschiedenen Blickwinkeln und Gesichtspunkten brachten erfahrene Städteführer den Viernheimern die Hansestadt nahe. Die Besichtigungen begannen immer am weltbekannten Wahrzeichen Lübecks, dem Holstentor. Besonders beeindruckend war der Besuch des europäischen Hansezentrums, ein Museum, in dem 800 Jahre Hansegeschichte und somit auch das Leben der niederdeutschen Kaufleute anschaulich dargestellt wird. Beim Erkunden der denkmalgeschützten Altstadt mit ihren Stiftshöfen und den mittelalterlichen Gängen entdeckten die Naturfreunde so manch verstecktes Kleinod. Heute ist dieses Gebiet eine gefragte Wohngegend, früher waren dort die Unterkünfte der Arbeiter und armen Leute.

Ein weiterer Tag war Thomas Mann und seinem nobelpreisgekrönten Roman „Die Buddenbrooks“ gewidmet. Beim Besuch des Buddenbrookhauses nahe des Rathauses mit seiner Dauerausstellung „Die Manns – eine Schriftstellerfamilie“ gab es die Möglichkeit, die gesamte Familie auf ihren unterschiedlichen Lebenswegen in Form von Bild-, Film- und Tondokumenten zu begleiten. Es folgte eine schöpferische Pause im „Café Niederegger“. Um dem erworbenen Wissen der vergangenen Tage Raum zu geben, gönnte man sich eine gute Tasse Kaffee und ein Stück der zu Recht berühmten Niederegger Marzipan-Nusstorte. Gestärkt und entspannt ging es tags darauf frühmorgens mit dem Zug auf einer kurzen Fahrt in den Lübecker Stadtteil Travemünde. Am Strandbahnhof angekommen, liefen die Teilnehmer die Promenade entlang, vorbei am ältesten Leuchtturm Deutschlands bis hin zur Flaniermeile. Unterbrochen wurde der Spaziergang, um der Viermastbark „Passat“ am Priwallufer einen Besuch abzustatten. 1911 vom Stapel gelaufen, ist die „Passat“ bis 1957 als Frachtsegelschiff um die Welt gefahren und dient heute als Museumsschiff.

Natürlich geht jede schöne Reise einmal zu Ende. Das hanseatische Wetter hatte es diesmal gut gemeint mit den Viernheimer Naturfreunden, so dass sich Ausdauer, Stehvermögen und die zu Fuß zurückgelegten Kilometer für jeden Reisenden gelohnt haben. JR

