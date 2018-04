Auf romantischen Pfaden

Anzeige

Wie sehr Unter-Abtsteinach und Siedelsbrunn an diesem Ski-Tourismus interessiert waren, merkte man an dem Plan, einen Sessellift am Hardberg zu bauen, doch nach einigen Jahren ohne ausreichenden Schnee wurde daraus nichts.

Auch auf den Abstieg nach Unter-Abtsteinach mussten die Wanderer verzichten, weil sich am Hardberg ein Sommergewitter mit Sturm, Blitz und Donner zusammengebraut hatte. So mussten sie den Bus bereits in Siedelsbrunn nutzen. Es war demnach eine Wanderung vom Winter in den Sommer. H. T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.04.2018