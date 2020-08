Auf Safari in Viernheim

Viernheim.„Ich weiß, wie alt der Cedric ist“, ruft ein Junge. Jetzt muss seine Gruppe nur noch herausfinden, wie alt die anderen Spielleiter sind. „110“, haben die Kinder das Gesamtalter schnell zusammengerechnet und können sich an die nächste Aufgabe beim „Winnes-Spiel“ machen. „Geditschde-Gedatschde“, murmelt inzwischen ein Junge aus der anderen Gruppe vor sich hin – sein Team muss „Vernema Gerichte“ aufzählen.

In das Zeltlager vor dem Familiensportpark ist in dieser Woche die KJG St. Hildegard eingezogen. Die Jugendgruppen der katholischen Kirche bieten in den Sommerferien ein Programm für Viernheimer Kinder an – als Ersatz für die Zeltlager, die coronabedingt ausfallen müssen. 32 Teilnehmer gehen in der fünften Ferienwoche auf Safari im Viernheimer Westen.

„Die Kinder sind in vier feste Gruppen aufgeteilt, jeweils von zwei Gruppenleitern betreut“, erzählt Cedric Ackermann, der zusammen mit Selma Hofmann und Jakub Kowalski die Gesamtverantwortung hat. „Es klappt super, die Hygienevorgaben umzusetzen“, meint Ackermann und betont, dass die Kinder immer ausreichend Abstand halten und den Mund-Nasen-Schutz aufziehen, sobald sie ihr Zelt verlassen.

Ausflug zum Karlstern

Nach den ersten Tagen mit Spiel, Spaß und einem Ausflug zum Karl-stern steht das „Winnes-Spiel“ an, das im eigentlichen Zeltlager einen ganzen Tag dauert. Für das Ferienprogramm in Viernheim haben es die Spielleiter modifiziert und dem Safari-Motto angepasst. Bei den Aufgaben sind vor allem Kreativität und Einfallsreichtum gefragt. So müssen die Gruppen ein Zeltlager-Banner entwerfen oder ein neues KJG-Logo. Da verwandelt sich der „Seelenbohrer“, das Zeichen der jungen Katholiken, kurzerhand in eine Giraffe. Mit Steinen werden Türme oder Mandalas gebaut, es werden verschiedene Pflanzen gesucht und Bänke in den Zelten gezählt.

Wer eine Aufgabe löst, würfelt und rückt auf dem Spielfeld zur nächsten Aufgabe weiter. Ziel der Safari ist die 100 – da müssen sich die Mädchen und Jungen also richtig anstrengen. Am Donnerstag gestaltet Gemeindereferent Herbert Kohl den Tag mit seinem „Happening“, einer religiösen Einheit. Den letzten Tag des Ferienprogramms verbringen die Kinder in der Viernheimer Innenstadt. In der kommenden letzten Ferienwoche übernimmt die KJG St. Aposteln den alternativen Zeltplatz im Viernheimer Westen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.08.2020