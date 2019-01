Auf sicheren Pisten unterwegs

Viernheim.Die Hans-Hörl-Gedächtnisfahrt sowie das offizielle Ski-Opening waren im Dezember erfolgreiche Alpen-Kontakte für die Aktiven des Ski-Clubs Viernheim. Das kam bei dem Feuerwerk der Silvester-Party zum Ausdruck. Aktuell ist eine Gruppe bis 12. Januar auf den Pisten in Selva di Cadore aktiv.

Die Skifahrer und Snowboarder der Fußballabteilung werden die idealen Schneelagen vom 20. bis 24. Januar in Serfaus nutzen. Große Vorbereitungen trifft der Vorstand für die Bezirks- und Vereinsmeisterschaften vom 1. bis 3. Februar in Reutte/Tirol, ehe die beliebten Abfahrten in Zell am See vom 22. bis 28. Februar die große Saison der Fahrten in die Alpen beschließen.

Heimat des Ski-Clubs ist der „Skistadl“ im Sandhöfer Weg. Der ist jedoch in die Jahre gekommen und soll möglichst noch im Frühjahr instand gesetzt werden. Neben den Arbeiten der Handwerker sind viele helfende Mitglieder erforderlich.

Vorfreude aufs Wiesenfest

Nach der Skisaison werden die Wintermonate für längere Wanderungen im Odenwald und in der Pfalz genutzt, ehe in der Sommersaison wieder größere monatliche Radtouren angeboten werden. Auch die traditionellen Veranstaltungen im „Stadl“ sind feste Bestandteile des Jahresprogramms, wie die Kinderfastnacht, das Heringsessen, die Bayerischen Abende, das Spargelessen und die Ski-Club-Kerwe mit Fußball, Wandern und Wellfleischessen. Auf Wunsch der Mitglieder wird auch ein Unterhaltungsprogramm angeboten. Ein Höhepunkt der Veranstaltungen wird wieder das große Wiesenfest sein, das am Sonntag, 18. August, stattfindet. Zu diesen Veranstaltungen werden bei der Jahreshauptversammlung am 7. Mai die Weichen gestellt. H.T.

Info: Infos unter www.ski-club-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019