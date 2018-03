Auf Spurensuche im Land der Nibelungen

Anzeige

Viernheim.Die jüngste Wanderung des Ski-Clubs Viernheim war eine eindrucksvolle Erkundungstour im Nibelungenland rund um das „Lärmfeuer“. Mit dem Linienbus ging es nach Grasellenbach, wo an der Nibelungenhalle die Wanderung begann. Zunächst war man eine Strecke auf dem Hauptwanderweg Aschaffenburg-Speyer entlang des Ulfenbachs durch die Grasellenbacher Wiesen unterwegs und kam über einen Wanderpfad durch den Wald in das Naturschutzgebiet Hirschwiese – ein Feuchtbiotop, das an dem durchfließenden Schmerbach entstand. Hier wandelte man auf den Spuren, die Karl der Große hinterlassen hatte. So ist zum Beispiel die starke Quelle des Hildegeresbrunnens im Lorscher Codex aus dem Jahr 773 als Grenzmarkierung bei der Vermessung der Mark Heppenheim vermerkt.

Nach einer kurzen Rast mussten weitere 3,5 Kilometer bis zum Landgasthof „Lärmfeuer“ zurückgelegt werden. Zunächst ging es eine Strecke durch das Schmerbachtal, dann die B460 querend auf dem leicht ansteigenden Oberen Grenzweg bis zur Wegkreuzung an der alten Poststraße, danach zu der geschichtsträchtigen Stelle „Lärmfeuer“. Der Begriff geht zurück auf die im Dreißigjährigen Krieg verwendeten Alarmfeuer. Dabei wurden Holzstöße entzündet, um die Bevölkerung vor den heranziehenden feindlichen Truppen zu warnen.

Nach so viel geschichtlichen Spuren tat die Rast im Gasthof gut. Inzwischen war auch die Sonne bei den SCV-Wanderern, die nun auf der „Alten Poststraße“ wieder Richtung Grasellenbach liefen. Auch die „Alte Poststraße“ ist ein Relikt aus der Vergangenheit dieser Odenwälder Region. Sie war ein Abschnitt der uralten Nord-Süd-Verbindung Amorbach- Michelstadt-Heidelberg. Von Amorbach gab es eine Anschlussverbindung nach Würzburg und zu weiteren Stationen. Auf der Wegscheide in 402 Metern Höhe erreichte die Viernheimer Gruppe den höchsten Punkt ihrer Wanderung.