Auf steilen Wegen zur Madonna

Viernheim.Zum Ausgangspunkt der ersten Winterwanderung des Ski-Clubs fuhren die 15 Teilnehmer mit der OEG nach Schriesheim. Die Stadt edler Bergsträßer Weine ist zwar vor allem durch die Strahlenburg bekannt, besitzt jedoch auch andere Plätze von besonderer historischer Bedeutung, wie zum Beispiel den Madonnenberg, dem Ziel der Auftakttour mit Wanderführer Georg Broos.

Der steile Aufstieg wurde mit der Aussicht über die Schriesheimer Reben belohnt. Die Weinsorte „Schriesheimer Madonnenberg“ gehört zu den besten Lagen der Stadt. Beim Aufstieg kam die Gruppe auch an den Blütenweg, an dem ein mehrere hundert Jahre alter Mammutbaum steht. An der höchsten Stelle befindet sich eine sakrale Madonnenfigur. Der historische Weinberg „Madonnenberg“ mit uraltem Rebholz wird noch heute von einem Förderverein bewirtschaftet. Die 300 Jahre alten Trockenmauern wurden zum Teil fachgerecht wieder hergestellt. Bei sonnigem Wetter hat man hier einen Ausblick weit über die Rheinebene.

Nach einer kurzen Rast ging es zunächst auf einem Pfad und später auf einem geebneten Wanderweg durch das Emischbachtal mit farbenfrohem Laubwald bergab. Dabei erfuhren die Wanderer des Skiclubs, dass sich hier die Brutstätte eines Mäusebussard-Paares befindet. Laut einem Hinweisschild müsse man besonders aufpassen, da sich die Vögel zum Schutz ihres Nachwuchses sehr aggressiv gegen Menschen verhielten.

Nach der Waldetappe führte die Tour die Wanderer durch die Leutershausener Weinberge. Mit einem gemeinsamen Essen in der Gaststätte „Zur Bergstraße“ endete die Wanderung in geselliger Runde – immer auf die Corona-Schutzmaßnahmen bedacht. Georg Broos möchte zur Erinnerung an den verstorbenen Wander- und Radtourenführer Hans Reiling künftig jeweils die erste Winterwanderung „Hans-Reiling-Gedächtniswanderung“ nennen. Das teilte er den Mitgliedern des Viernheimer Skiclubs mit. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020