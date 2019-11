Auf Tuchfühlung zu Spitzenteams

Viernheim.Die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim haben gegen die TG Sandhausen zurück in die Erfolgsspur gefunden und konnten sich mit dem 71:59-Erfolg zwei wichtige Punkte sichern. In der Oberliga Baden belegen die Sharks nun den vierten Platz und bleiben in Tuchfühlung mit den Spitzenteams.

Das Spiel gegen die Hardtwälder entpuppte sich als die erwartete Prüfung für das Team von Coach Robin Zimmermann. In der insgesamt zerfahrenen Partie, die von vielen Ballverlusten und Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt war, hatten die Gastgeber nach zehn Minuten erst einen kleinen Vorsprung (14:12).

Es dauerte bis ins zweite Viertel, bis sich die Sharks mit einem ersten Lauf einen Zehn-Punkte-Vorsprung erspielen konnten. Die Wild Bees aus Sandhausen konnten aber noch im zweiten Viertel auf sechs Punkte verkürzen (33:27). Auch nach der Pause gelang es der BG nicht, sich entscheidend abzusetzen. Die Gäste blieben immer in Reichweite, mit dem gleichen Abstand (45:39) ging es in die letzten zehn Minuten. Im Schlussabschnitt war es vor allem Victor Habrich, der wichtige Akzente setzte und den Top-Scorer der Partie, Lukas Kreutzer, unter dem Korb wirkungsvoll unterstützte. So entschieden die Sharks das Schlussviertel mit 26:20 für sich und damit auch die gesamte Partie. „Ich fand unsere Verteidigung besonders gut. Offensiv sind wir meist nur erfolgreich, wenn wir den Ball laufen lassen“, resümierte Coach Zimmermann. „An den Rebounds müssen wir allerdings noch arbeiten, da gestatten wir den Gegnern immer noch zu viele Offensivrebounds.“

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (30 Punkte/2 Dreier), Victor Habrich (16), Salvatore Baragiola (8), Dean Spencer (6/2), Dogukan Ceneli (5/1), Daniel Lohrke (4), Maurice Martin (2), Markus Almenäs, Simon Freudenberg, Sebastian Geister, Arno Grobrügge. su

