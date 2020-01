Auf Video folgen böse Kommentare

Viernheim.Sich in der digitalen Welt sicher zu bewegen, das gelingt nicht allen Nutzern des Internets. Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche, die sich der Tragweite ihres Handelns oft nicht bewusst sind. In der Verantwortung stehen letztlich die Eltern, deshalb bietet die Albertus-Magnus-Schule immer wieder Informationen unter dem Titel „Medienschutz“ an.

Das Konzept beruht auf drei Standbeinen. Zum einen gibt es die Medienscouts AG für Schüler der Klassenstufe 8 bis 12, Informationsabende für Eltern sowie Projekttage für die Klassenstufen 5 und 6 zum Thema Cyber-Mobbing und zum Erwerb eines Netzführerscheins.

Beim jüngsten Elternabend, zu dem gut 30 Interessenten in die AMS-Aula gekommen waren, ging es um Cyber-Mobbing. Das ist eine moderne Form des Psychoterrors, die in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen wie Beruf und Schule vorkommen kann. In der Regel ist eine einzelne Person das Opfer, das über einen längeren Zeitraum in unterschiedlicher Form Angriffen einer Gruppe im Internet ausgesetzt ist. „Gerade Jugendliche werden schon sehr früh mit solchen Problemen konfrontiert. Laut einer Studie von 2018 bestätigen 33 Prozent aller befragten Jugendlichen derartige Fälle aus ihrem eigenen Umfeld“, beschreibt Lehrer Thomas Graschtat die aktuelle Entwicklung.

Das Thema wird im Viernheimer Gymnasium in zwei Teilen angegangen. Zunächst gibt es einen Projekttag zum Thema Cyber-Mobbing, zu dem auch Polizisten als Referenten eingeladen werden. Ein Elternabend schließt das Projekt ab und ist ein wichtiges Element zur Prävention. „Eltern müssen sich unbedingt mit dem Verhalten ihrer Kinder zu dem Thema beschäftigen. Dabei geht es um die Vorbildfunktion, um Kontrolle, aber auch darum, den Nachwuchs zu begleiten und entsprechende Regeln aufzustellen“, gab Jugendmedienschutzberater Graschtat den Zuhörern mit auf den Weg.

Ein Videofilm einer Teenagerin, der zahlreiche Kommentare meist anonymer Autoren zur Folge hatte, wurde als alltägliches Beispiel präsentiert. Die Texte enthielten jede Menge Drohungen und Beleidigungen, viele davon deutlich unter der Gürtellinie.

Laut Graschtat werden die Schüler, die einen Zugang zum Internet haben und damit den Gefahren des Netzes ausgesetzt sind, immer jünger. „Urheberrechtsverletzungen, Cyber-Mobbing, Netiquette, illegale Downloads, Kostenfallen, Sexualisierung und Pädophilie, das sind alles Themen, die Lehrer, Eltern und Schüler auch weiterhin beschäftigen“, betonte der Pädagoge. JR

