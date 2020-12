Aufbruch scheitert

Viernheim.Die Polizei hat am späten Samstagabend einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll versucht haben, einen Zigarettenautomaten in der Beethovenstraße aufzubrechen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, verständigte ein Zeuge sie am Samstag gegen 22.30 Uhr. Er meldete einen Mann, der versuchte, den Automaten mit einer Säge aufzubrechen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der mehrere Streifen im Einsatz waren, nahmen Polizisten den 15-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Weitere Personen rannten beim Anblick der Beamten unter anderem in Richtung Tivoli-Park davon. Bei dem 15-Jährigen stellten die Polizisten eine Säge sicher. Der Jugendliche aus Viernheim wurde anschließend nach Hause gebracht und seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern noch an. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.12.2020