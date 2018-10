Aufholjagd endet mit knappem Sieg

Viernheim.Eine sensationelle Aufholjagd hat den Viernheimer Handballerinnen einen knappen Sieg beschert. Beim TSV Rintheim lagen die TSV-Amicitia-Damen in der ersten Hälfte mit neun Toren zurück und gewannen am Ende mit 26:24.

Die Vorzeichen vor dem Auswärtsspiel hätten besser sein können. Sarah Bäcker und Anna Elfner fielen aus, Jennifer Mieley und Steffi Dietrich gingen angeschlagen in die Partie. Dementsprechend fehlten Trainer Matthias Kolander gleich zwei Rückraumspielerinnen. Die neue Startbesetzung brauchte etwas Zeit, erst in der fünften Spielminute traf Viernheim zum 3:1. Der Treffer brachte keine Sicherheit: Viele Lücken in der Abwehr, ausgelassene Chancen im Angriff nutzte Rintheim zum 6:1. Nach dem 6:2 musste Kolander nachjustieren, aber Rintheim zog mit einem 4:0-Lauf auf 10:2 davon. Der südhessische Neuzugang Elisa Leusmann traf zwar zum 11:3, doch mit dem 12:3 lagen die Damen mit neun Toren im Rückstand.

Mit der Einwechslung von Steffi Dietrich agierte jede Spielerin mit mehr Selbstbewusstsein. Fünf Tore zum 8:13 ließen das Ergebnis erfreulicher aussehen. Mit der Halbzeitsirene versenkte Rintheim den Ball zum 16:9-Pausenstand im Netz. Doch nach dem Seitenwechsel waren die Südhessinnen in der Begegnung angekommen. Der TSV Amicitia holte Tor um Tor auf, die Gastgeberinnen wirkten verunsichert. Mieley und Mohr wechselten sich mit dem Torewerfen ab, und in der 55. Spielminute war der Ausgleich geschafft (23:23). Nach einer Auszeit traf Franziska Matthias zur 24:23-Führung. Den Ausgleich beantwortete Julia Fischer mit einem Gegenstoßtreffer, ehe Matthias zum umjubelten 24:26-Endstand traf.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Elisa Leusmann (3), Jacqueline Stein, Steffi Dietrich (5/2), Jennifer Mieley (3), Julia Fischer (6), Lisa Stein (1), Lara Günther (1), Luisa Hoffmann, Vivienne König, Franziska Matthias (2), Lena Schaal, Tamara Mohr (5) und Celine Schütz. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018