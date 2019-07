Aufmerksame Nachbarn können helfen

viernheim.Auch wenn laut Statistik die Zahl der Wohnungseinbrücke rückläufig und die Aufklärungsquote gestiegen ist, sollte sich jeder vor Straftaten schützen. Welche Möglichkeiten es gibt, den Einbrechern das Leben schwer zu machen, darüber informierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheimer am Donnerstagvormittag auf dem Viernheimer Spezialitätenmarkt. Viele Bürger nutzten die Anwesenheit der Beamten, um ihre Sorgen und Probleme loszuwerden. Neben Polizeihauptkommissar Karlheinz Utikal, dem Schutzmann vor Ort, standen dessen Kolleginnen Susanne Wendel und Silvia Kögelmeier den Passanten Rede und Antwort.

„Oft ging es um die Verkehrssituation in der Fußgängerzone, in der auch Radfahrer geduldet sind“, berichtete Utikal. Außerdem sei der Umgang mit den E-Scootern ein Thema gewesen, worüber demnächst die Viernheimer Verkehrs-AG beraten wird.

Bei den modernen Fortbewegungsmitteln bestehe noch viel Informationsbedarf, auch was die aktuell geltenden Regeln angehe, erklärte der Polizist. Einige elektrisch betriebene Roller hätten noch keine Zulassung und seien somit auch nicht versichert. Außerdem würden viele Fahrer diese bis zu 20 Stundenkilometer schnellen Geräte nicht beherrschen. Zentrales Thema an dem Informationsstand waren aber die Wohnungseinbrüche, gegen die die Bürger nach Auskunft der Beamten schon mit einfachen Mitteln Gegenmaßnahmen ergreifen können. Wie diese aussehen, darüber informiert die Polizei auch in kostenlosen persönlichen Beratungsgesprächen zu Hause, wobei es dabei in erster Linie um die Sicherung von Türen, Fenstern, Terrassen und Balkonen geht.

„Einbrecher machen keine Ferien“, warnt die Polizei immer wieder vor Beginn der Urlaubszeit. Um die Bürger auf Risiken hinzuweisen, boten die Beamten der Polizeistation auch Informationsveranstaltungen auf den Märkten in Lampertheim und Bürstadt an.

Broschüre „Sicher wohnen“

Weitere Ratschläge beinhaltet die Broschüre „Sicher wohnen“, die bei der Polizei und im Viernheimer Rathaus erhältlich ist. Unter anderem wird empfohlen, die Zugänge besser zu sichern, eine Alarmanlage zu installieren und sich einem ertappten Einbrecher nicht in den Weg zu stellen. Im Zweifelsfall sei immer der Notruf 110 zu wählen. Aufmerksame Nachbarn, die sich kümmern, hätten ebenfalls abschreckende Wirkung, erklärte Susanne Wendel. „So etwas scheint in Viernheim an vielen Stellen schon gut zu funktionieren.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019