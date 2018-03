Aufrüttelndes „Lifeboat“

Anzeige

Viernheim.Bei den Werken ihrer Ausstellung im Kunstverein Viernheim setzt Lynn Schoene Materialien ein, die sich nicht nur von herkömmlichen künstlerischen Mitteln unterscheiden, sondern auch eine erzählerische Komponente in sich tragen. Ab Freitag, 9. März, sind ihre aufsehenerregenden Exponate im Kunsthaus in der Rathausstraße 36 zu sehen.

Schoene überzieht Flächen mit gleichförmigen Reliefs, die sich auf den zweiten Blick wie kleine Lebewesen zu bewegen scheinen: Strukturen aus Papier, Bienenwachs, Bitumen und Schellack. Sie transportieren einfache Botschaften in Schriftform: „My ship will come in“ (auf Deutsch: Mein Schiff wird einlaufen). Oder sie weisen großformatig, zum Beispiel durch in Bangladesch hergestellte Männerhemden, auf Missstände, Unglücke und menschliche Schicksale hin, wie beim großen Bodenobjekt: „In search of a safe haven“ (deutsch: Auf der Suche nach einem sicheren Hafen). Zu dieser Werkgruppe gehört das „Lifeboat“ (Rettungsboot).

Die Ausstellung im Kunsthaus wird am Freitag, 9. März, um 19 ... Die Ausstellung im Kunsthaus wird am Freitag, 9. März, um 19 Uhr im Kunsthaus Viernheim (Rathaus straße 36) eröffnet und läuft bis zum 7. April. Geöffnet ist donners tags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Ein weiterer Aspekt im Werk von Lynn Schoene ist eine gewisse Sammelleidenschaft, erklärt Kunstvereinsvorsitzender Fritz Stier, der an dem Abend auch die Begrüßung übernimmt. Ob die auf dem Flohmarkt in der Londoner Portobello Road ergatterten alten Hutschachteln, der zerschlissene Koffer oder eine in die Jahre gekommene Lederhandtasche: Alle Objekte werden mit Strukturen besetzt. Die Einführung hält die Heidelberger Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel. red