Aufs Treppchen geradelt

Viernheim.86 521 Rad-Kilometer in drei Wochen – das hat der Albertus-Magnus-Schule (AMS) wieder einen Preis beim „Schulradeln“ eingebracht. Bei dem landesweiten Wettbewerb erradelte die Schulgemeinde des Gymnasiums die drittmeisten Gesamtkilometer.

„Wir haben unsere Kilometerzahl aus den Vorjahren nochmals übertreffen können“, freut sich Schulleiterin Ursula Kubera darüber, dass die Schulgemeinde noch kräftiger in die Pedale trat und bei der vierten Teilnahme zum vierten Mal zu den Siegern gehört. 744 Personen trugen während der drei Aktionswochen im September zu diesem tollen Ergebnis bei. Hessens Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir, zeichnete die fahrradbegeisterten Schulen am Mittwoch in einer Feierstunde im Landeshaus in Wiesbaden aus. „Mittlerweile ist es für viele Schüler selbstverständlich, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren“, sagte der Minister bei der Siegerehrung und lobte: „Die Jugendlichen fahren damit bei der klimaschonenden Mobilität vorneweg.“

Viele Kilometer auf dem Rad sparen nämlich auch eine Menge Kohlendioxid ein, bei „Schulradeln“ wurde der vermiedene CO2-Ausstoß auf 242 855,3 Kilogramm geschätzt. Die AMS durfte sich für 86 521 Rad-Kilometer und den dritten Platz über 500 Euro freuen. Die betreuenden Lehrer, Swantje Roth und Christian Pfeifer, nahmen den Scheck zusammen mit einigen Schülern – stellvertretend für die gesamte Schulgemeinde – entgegen.

Das „Schulradeln“ fand 2015 erstmals nur für den Kreis Offenbach statt. Ein Jahr später erweiterten die Initiatoren, das Integrierte Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt (ivm) und das Klima-Bündnis im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität, den Wettbewerb auf ganz Hessen. Seit 2016 sind Schüler, Lehrer und auch Eltern einmal im Jahr aufgefordert, in drei Wochen so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurückzulegen.

Jede Fahrt kommt in die Wertung

Beim „Schulradeln“ zählten nicht nur die Wege der Schüler morgens zur Schule und mittags zurück. Auch jede Ausfahrt am Nachmittag oder am Wochenende kam in die Wertung. Die Schüler gaben ihre gefahrenen Kilometer auf der Klassenliste an. Zusätzlich konnten sich die Lehrer und Eltern für den Wettbewerb registrieren und für das „Team AMS“ ihre gefahrenen Kilometer eintragen. Die AMS heimste im Premierenjahr gleich zwei Preise ein – für die zweitmeisten Kilometer und die größte Teilnehmerzahl. 2017 kam das bischöfliche Gymnasium in beiden Kategorien auf den dritten Rang. Im vergangenen Jahr belegte die Albertus-Magnus-Schule mit 79 963 Gesamtkilometern den zweiten Platz. Nun folgte ein dritter Platz für die gelisteten Kilometer.

In Wiesbaden wurden die Preise in verschiedenen Kategorien vergeben. Zunächst wurde die beste Aktion prämiert (Sternfahrt der Elisabeth-Selbert-Schule Zierenberg), dann die radelaktivste Grundschule (Burgwiesenschule Oberursel). Die AMS wurde bei den „Radkilometern absolut“ aufgerufen. In ganz Hessen kamen über 1,7 Millionen Radkilometer in dem Zeitraum zustande. Einen großen Anteil daran hatte die Albrecht-Dürer-Schule Weiterstadt, die mit über 170 000 gefahrenen Kilometern und 1700 Teilnehmern einen Doppelsieg feierte.

