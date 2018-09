Wer gestern in Viernheim bei der Veranstaltung „Wir sind mehr – unterwegs für Demokratie und Menschenrechte“ dabei war oder sie auch nur am Rande miterlebt hat, der war beeindruckt. Beeindruckt von dem Schulterschluss der Viernheimer, die ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Es war ein positives Signal für Menschenfreundlichkeit, Respekt und Toleranz.

Es macht Mut, wie sich die Viernheimer Bevölkerung zusammengetan hat. Es war sozusagen ein beispielhafter Aufstand der Demokraten.

Sie haben Demokratiefeinden gezeigt, dass sie nicht bereit sind, Menschenfeindlichkeit in Form von Diskriminierungen aufgrund der Herkunft oder Religion von Menschen stillschweigend hinzunehmen.

Und die Veranstaltung wurde von niemandem missbraucht. Die Allianz aus Parteien, Kirchen, Vereinen, Organisationen und Schulen ist Seite an Seite auf die Straße gegangen und hat Flagge gezeigt. Das ist gut so und macht Mut für die Zukunft, was das Miteinander über alle Unterschiede hinweg angeht.

Die musikalische Botschaft der Gruppe Fiddler’s Red brachte es auf den Punkt: Nicht wegzuschauen, ist das Gebot der Stunde. Wichtig ist, die dunkelste Phase in der deutschen Geschichte nicht zu vergessen und mitzuhelfen, dass sich solche Zeiten nicht wiederholen, in denen Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer Religion diskriminiert, verfolgt und ausgegrenzt werden.

Die Viernheimer Bürger, die gestern auf die Straße gegangen sind, haben einen Beweis von Bürgerengagement par excellence erbracht.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018