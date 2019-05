Aufstieg in die Oberliga steht fest

Viernheim.Sie hatten schon vorgefeiert, unter der Woche gab es dann die offizielle Bestätigung: Die Fußballfrauen des TSV Amicitia sind Meister der Verbandsliga und steigen in die Oberliga auf.

Vor einer Woche hatte der FC Odenheim nach einer schweren Verletzung seiner Torhüterin die Partie nicht fortgesetzt. Beim Stand von 3:0 für Viernheim war nach einer halben Stunde schon Schluss. Trotz des Spielabbruchs und der unklaren Spielwertung feierten die Fußballfrauen des TSV Amicitia sich schon einmal warm – und sie feierten zu recht. In dieser Woche ging die Entscheidung des Sportgerichts ein, dass die Partie mit 3:0 für die Mannschaft von Patrick Kloskalla und Markus Rohr gewertet wird. Damit sind Meisterschaft und Wiederaufstieg in die Oberliga sicher. Die beiden noch ausstehenden Partien der Verbandsliga-Saison sind also nur noch Zugabe. Gern würde der TSV Amicitia die Saison auch noch ungeschlagen beenden – bislang gab es nur eine einzige Punkteteilung in 19 Spielen.

Im vorletzten Rundenspiel treffen die Meister-Frauen am Sonntag, 26. Mai, auf den Karlsruher FV. Das Hinspiel hatte der TSV Amicitia nur knapp mit 1:0 für sich entschieden können. Morgen um 11 Uhr soll der Erfolg natürlich wiederholt und der 19. Sieg geholt werden.

Ebenfalls morgen sind die B-Juniorinnen am Ball, die in der nächsten Saison das zweite Oberligateam des TSV Amicitia bilden werden. Mit einem Heimsieg gegen Post Südstadt Karlsruhe können die Viernheimer Mädchen mit Tabellenführer KSC gleichziehen (17 Uhr). Und schon am kommenden Dienstag, 28. Mai, fällt dann in Karlsruhe die Entscheidung um die Meisterschaft in der Verbandsliga. Der KSC empfängt die südhessischen Fußballerinnen um 19 Uhr zum Titelduell.

Heute sind an der Lorscher Straße die beiden D-Juniorinnen-Mannschaften im Einsatz. Die zweite Mannschaft erwartet um 13 Uhr den TSV Oberöwisheim, um 14.45 spielen die D1-Juniorinnen gegen den ASV Hagsfeld. Die C-Juniorinnen können mit einem Sieg bei Verfolger TuS Mingolsheim die Meisterschaft in der Landesliga klar machen. Spielbeginn ist um 14 Uhr. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019