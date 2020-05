Auftritte verschoben

Viernheim.Beim Car-Watch-Festival wird es an diesem Wochenende keine Live-Auftritte von Künstlern geben. Sowohl der Auftritt von Willy Astor am Freitag als auch von Eure Mütter am Samstag wurden abgesagt. Die Show von Willy Astor fällt aber nicht ersatzlos aus, sondern wird auf den 12. Juli verlegt. Die schon gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Für einen Künstler dieser Kategorie wollten wir gern einen längeren Vorverkaufszeitraum anbieten“, begründet Melissa Koch vom Car-Watch-Organisationsteam die Terminverschiebung. Bei Konzerten und Aufführungen im regulären Betrieb gebe es Vorverkaufszeiten von Wochen und Monaten, im Viernheimer Autokino hatte man bei den bisherigen Veranstaltungen nur einige Tage Vorlaufzeit. Für die Live–Show der Comedy-Truppe Eure Mütter, die sich am Samstag auf der Viernheimer Bühne die Ehre gegeben hätte, gibt es noch keinen Ersatztermin. Das Komiker-Trio prüfe, ob es noch freie Termine gebe, teilen die Verantwortlichen mit. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.05.2020