Aus Überzeugung französische Sprache gelernt

Viernheim.Fremdsprachenkenntnisse gewinnen in der globalisierten Welt zunehmend an Bedeutung. Das wissen auch die Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH). 23 Jugendliche machten deshalb im Fach Französisch ein Jahr lang fleißig Überstunden. Nun folgte der Lohn für den zusätzlichen Einsatz: AvH-Schulleiterin Cornelia Kohl und Kursleiterin Romy Reis-Hilkert überreichten den erfolgreichen Schülern die DELF-Sprachzertifikate (Diplôme d’études de langue française).

Kurse gut belegt

„Alle haben bestanden, das ist natürlich ein hervorragendes Ergebnis. Die neu erworbenen Fremdsprachenkenntnisse sind im späteren Leben sicher noch viel Wert“, zeigte sich die Oberstudiendirektorin stolz auf die Gymnasiasten der achten und neunten Klassen sowie aus der E-Phase. Auch Romy Reis-Hilkert lobte die Schüler, die im vergangenen Schuljahr auf freiwilliger Basis großes Engagement gezeigt hatten. Mittlerweile hätten schon die nächsten Kurse begonnen, die ebenfalls gut belegt seien, berichtete die Lehrerin.

DELF-Zertifikate sind staatliche Sprachdiplome, die vom französischen Erziehungsministerium vergeben werden. Sie sind standardisiert und in der ganzen Welt anerkannt. Sie basieren auf dem gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Es gibt insgesamt vier Niveaus: A1, A2, B1 und B2.

Die Alexander-von-Humboldt-Schule bietet seit 2007 im Rahmen des Ganztagsangebots Vorbereitungskurse für die Niveaus A1 und A2 an. Alle 14 Tage wird an einem Nachmittag zwei Schulstunden lang unterrichtet. Dadurch wird es den Schülern ermöglicht, an den Prüfungen teilzunehmen. Einige Schüler lassen sich auch auf dem Niveau B1 prüfen. Deren Vorbereitung ist individuell. Die schriftliche Prüfung findet im April an der AvH statt, die mündliche Prüfung wird vom Institut français in Mainz abgenommen. Die Betreuung durch eine Lehrkraft ist gewährleistet. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.09.2018