Viernheim.So allmählich trennt sich in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim die Spreu vom Weizen, sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf. Die Meisterschaft scheinen die LSV Ladenburg und der SV Enosis unter sich auszumachen. Der SSV Vogelstang ist nach seiner Abmeldung bereits abgestiegen, die Spvgg. 07 Mannheim ein weiterer Kandidat für die B-Klasse. Irgendwo dazwischen stehen die beiden Viernheimer A-Ligisten im Niemandsland.

Trotzdem geht es weiter um Punkte, denn in der Tabelle ist noch Raum nach oben. Die SG Viernheim sieht sich am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Hohensachsen sogar in der Favoritenrolle. Die Orangenen haben mit einem 1:0 gegen den SC Käfertal überrascht, das 4:1 bei Titelanwärter Spvgg. Ilvesheim vor Wochenfrist war gar eine kleine Sensation. Dabei haben sich die bisher so erfolglosen Kicker, zuvor nur 17 Tore in 17 Spielen, den Frust von der Seele geschossen. Viernheims Neu-Trainer Wolfgang Brockenauer scheint die richtige Taktik gefunden zu haben.

So darf es weitergehen, denn der Gast am Wochenende wartet schon seit Monaten auf einen Sieg und ist damit das derzeit schlechteste Team der A-Klasse. Nach sechs Niederlagen in Serie sind die Bergsträßer gefährlich nahe an die Abstiegsränge gerutscht. Platz 13 mit zwölf Punkten ist ein Polster, auf dem sich das Team von Trainer Olaf Preuß nicht ausruhen sollte. Das Hinspiel in Hohensachsen ging mit 1:0 allerdings an die Hausherren.