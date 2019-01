Aus eigenem Anbau

Viernheim.Die Solidarische Landwirtschaft Viernheim lädt zum Info-Tag des offenen Gartens am Samstag, 19. Januar, von 11 bis 15 Uhr auf dem Gelände von Renners Obst- und Gemüsegarten (zwischen der nördlichen Bebauung des Bannholzgrabens und dem Bannholzgraben etwa in der Mitte zwischen Reiterhöfen und Wiesenstraße) ein.

In der Solidarischen Landwirtschaft, abgekürzt Solawi, bestimmen die Mitglieder selbst, wie und was angebaut wird, meist in ökologischer und biologischer Landwirtschaft. Die Ernte wird nicht über den Markt vertrieben, sondern zu gleichen Teilen an die Mitglieder abgegeben, die einen Ernteanteil erworben haben.

Ziel ist es, abseits von kommerziell betriebener Landwirtschaft gesundes und schmackhaftes Gemüse anzubauen. In Viernheim finanzieren die Mitglieder mit ihrem Beitrag einen Gärtner, der in ihrem Auftrag die gewünschten Gemüsesorten anbaut. Dafür wird ein Feld in Viernheim genutzt.

Im Dezember 2018 hat sich der Verein Solidarische Landwirtschaft Viernheim gegründet. Knapp 20 Familien haben bereits zugesagt, einen Ernteanteil abzunehmen. Weitere 20 werden noch gesucht. Informationen gibt es bei Familie Kolb unter 06204/65 731 und per Mail: solawi-viernheim@gmx.de. red

