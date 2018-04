Anzeige

Viernheim.. Die gelben Finisher-Shirts machen auf das Motto des Citylaufs aufmerksam. „Viernheim läuft fair“ lautet zum dritten Mal der Zusatz zum Veranstaltungstitel. Die Shirts, mit denen die Kinder auf der Strecke unterwegs sind oder die sie sich nach ihrem Lauf über den Kopf ziehen, stammen aus fairer Produktion. Das Modelabel „Colombo3“, das zum Verein „Auxilio venire“ gehört, lässt die T-Shirts in Sri Lanka nähen und sorgt dabei nach eigenen Angaben für angemessene Arbeitsbedingungen und Entlohnung.

Was in Viernheim noch alles fair läuft, zeigen auch andere Vereine und Organisationen, die ihre Kooperationen mit Ländern oder ihre Beteiligung am fairen Handel vorstellen. Der Eine-Welt-Kreis hat ein Quiz vorbereitet. An den Ständen von „Auxilio venire“ und dem Verein „Focus“ gibt es nicht nur Informationen, wie man von Viernheim aus die Welt ein bisschen besser machen kann, sondern auch die Antworten auf die Quizfragen. Welche Krankheit ist weltweit ein großes Problem? Wieviele Hühner gibt es pro Einwohner? Oder: Aus welchem Land bezieht „Colombo3“ keine Waren? Wer es herausfindet, kann bei der Siegerehrung auf einen Preis hoffen.

Wieviele Obstbäume vom Verein „Focus“ in den nächsten Jahren in Silly gepflanzt werden, wissen die Kinder sofort. Die Lösung „8000“ steht nämlich groß auf dem Glücksrad, an dem die Mädchen und Jungen Schlange stehen. su