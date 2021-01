Ausblick aufs Jahr

Viernheim.. In einem virtuellen Raum trafen sich die Mitglieder des Naturheilvereins Viernheim und Umgebung zum Neujahrsempfang. Bei der Veranstaltung, die die stellvertretende Vorsitzende Ingelore Bonfert vorbereitet hatte, stand das Jahresprogramm 2021 im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer erinnerten daran, dass sie vor einem Jahr noch in geselliger Runde bei Sekt und Häppchen zusammengesessen hatten und damals mit einer künstlerischen Darbietung verwöhnt wurden. Diesmal folgten sie bei einer Tasse Tee im heimischen Wohnzimmer den Gedanken Bodo Wartkes, die per Video präsentiert wurden. Der Kabarettist rief dabei die Menschen dazu auf, alles zum Erhalt unserer „Mutter Erde“ zu tun. Das sei der Weg aus der Corona-Pandemie. Im Anschluss an den Film diskutierten die Teilnehmer über die Aussagen Wartkes.

Nach dem Austausch ging es um das Jahresprogramm. So möchte der Verein im Sommer sein 25-jähriges Bestehen im Museumsgarten feiern. Die Naturheiltage sind für den 18. und 19. September geplant. Mit Gedanken Bodo Wartkes und einem Ausblick auf eine neue Zeit endete der digitale Neujahrsempfang. H.T.

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.01.2021