Ausdauer und Schnelligkeit bewiesen

Viernheim.„Man sieht es auf den ersten Blick, dass Viernheimer jeden Alters an den Sportabzeichen-Prüfungen teilgenommen haben“, sagt Torben Kruhmann. Der Vorsitzende des Sozial- und Kulturausschusses sieht sich bei der Verleihung der Sportabzeichen Kindern im Grundschulalter, zahlreichen Teenagern und Jugendlichen sowie überaus fitten Erwachsenen gegenüber.

475 Mal wurde das Sportabzeichen im vergangenen Jahr in Viernheim erfolgreich abgelegt. „Das sind 78 Urkunden und Abzeichen mehr als im vergangenen Jahr“, freut sich Kruhmann über viele sportliche Bürger. Die erfolgreichen Sportler sind zwischen sechs und 85 Jahre alt. Die Steigerung und vor allem die Zahl an erstmals erreichten Abzeichen geht auf unterschiedliche Formate zurück. „Die Triathleten des TSV Amicitia haben einen Familientag veranstaltet und in diesem Rahmen die Prüfungen abgelegt“, berichtet Sportabzeichen-Obmann Klaus Arp, der im vergangenen Jahr das Amt übernommen hat. Auch die Leichtathleten erreichten das Abzeichen bei einem eigenen Termin.

AMS-Schüler stark vertreten

Bei den Ferienspielen schafften zwölf Kinder das Abzeichen, der Rest kam zu den offiziellen Prüfungsterminen. „So wurden 46 Prüfungen von Jugendlichen und 54 von Erwachsenen abgelegt“, sagt Arp. 375 Abzeichen werden an der Albertus-Magnus-Schule verteilt, die die Prüfungen im Rahmen des Sportunterrichts abgenommen hat.

Die Sportler, die die Aufgaben in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination gemeistert haben, bekommen von Arp und Bürgermeister Matthias Baaß die Urkunden und Sportabzeichen überreicht. Neben der stolzen Anzahl derjenigen, die zum ersten Mal ein Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold in Händen halten, gibt es auch richtige „Dauerbrenner“.

Rosemarie Möckel ist nicht nur die älteste Teilnehmerin, sie hat auch die meisten Verleihungen hinter sich. 49 Mal hat sie erfolgreich alle Teildisziplinen absolviert und freut sich über einen silbernen Anstecker. Jubiläumsabzeichen, bei denen die Anzahl der Prüfungen die jeweilige Nadel ziert, werden verliehen an Siegfried Burkhardt, Elke Scheidemantel, Rebecca Stuth, Ute Wiesner (Gold, 5.), Anne Dietz, Ursula Kalitowski-Adolf (Gold, 10.), Ursula Huk (Silber, 20.), Christel Wanitschke (Gold, 35.).

„Die Prüfer ermöglichen es erst, dass diese Abzeichen abgelegt werden können“, betont Torben Kruhmann, der den ehrenamtlichen Prüfern dankt. Eine Person konnte bei der Verleihung nicht mehr dabei sein: Der bisherige Sportabzeichen-Obmann Ulrich Zeh war im Dezember nach schwerer Krankheit und dennoch unerwartet verstorben. „Er war 15 Jahre lang maßgeblich beteiligt, dass das Sportabzeichen durchgeführt wurde, hat sich zudem um die Ferienspiele und die Betreuung bei den Bundesjugendspielen gekümmert“, sagt Torben Kruhmann – und die Sportler gedenken Ulrich Zeh mit einer Schweigeminute.

