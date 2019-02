Viernheim.Sieben Ex-Prinzessinnen wagen sich bei der närrischen Sitzung des CdG zu einer Playbackshow auf die Bühne. In passenden Kostümen legen Nadja I. (Henry Valentino), Natalie I. (Madonna), Christina III. (Nena), Daniela I. (Queen), Simone I. (Kerstin Ott), Jana I. (Elvis Presley) und Etel I. (Andrea Berg) einen hitparadenreifen Auftritt hin. Für die Zugabe erscheinen sie als mehrfache Helene-Fischer-Doubles und „singen“ ein Hitmedley ins goldene Mikrofon.

Begeisternde Gruppen

Neben den ehemaligen Lieblichkeiten und den musikalischen Showacts sind es vor allem die Garden und Tanzgruppen, die für begeisterten Applaus sorgen. Die „Konfettis“ wirbeln mit ihrem Gardetanz zu „Hulapalu“ über die Bühne. Als Zugabe gibt es den „Körperteile-Blues“, bei sogar der Elferrat mitmachen kann. Die Sternengarde hat einen Showtanz einstudiert, da kämpfen Elfen, Hexen und Magier um die magische Kugel im Zauberwald. „Mit der Darbietung haben sie letzte Woche den zweiten Platz beim Gardeball der Mannemer Stroseridder belegt“, gratuliert Präsident Detlef Gläser den jungen Tänzern.

Tanzmariechen Isabell Hinz zeigt ihr ganzes Können bei ihrem Solo-Auftritt. Von der Musik von ABBA hat sich die Funkengarde inspirieren lassen für ihren klassischen Gardetanz. Eindrucksvoll, wie die jungen Tänzerinnen am Ende im eingesprungenen Spagat landen. Die Offiziersgarde unternimmt einen Ausflug in die Welt der Musicals. Mit Halbmasken und Umhängen ziehen sie zu „Phantom der Oper“ ein. Bunt und lebensfroh tanzen sie zu „West Side Story“ und „Grease“. Glamourös zeigt sich die Garde, in goldenen Westen und Zylindern, bei Ausschnitten aus „Chicago“ und „A Chorus Line“, und am Ende tanzen auch die Vampire nochmal mit. su

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019