Ausflug in die Welt des Films

Viernheim.„Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was mich erwartet“, gibt Prinzessin Yvonne I. zu. Denn während die Ex-Prinzessinnen der Großen Drei in den vergangenen Jahren immer einheitlich verkleidet zum „Spektakel“ kamen, sind die ehemaligen Lieblichkeiten diesmal bunt gemischt kostümiert. Mit den Rittern und Burgfrauen der Großen Drei ziehen sie in die Narrhalla ein und lösen die Verwirrung auf.

Zur „Nacht der Oscars“ sind die Ex-Prinzessinnen nicht, wie der Großteil der närrischen Gäste, in großer Abendgarderobe gekommen. Und dennoch haben sie das Motto umgesetzt. Ex-Prinzessin Alina I. klärt auf: Die 22 ehemaligen Regentinnen verkörpern Figuren aus berühmten Filmen. Die Aufgabe von Yvonne I. ist es, die Prinzessinnen den richtigen Filmen zuzuordnen. Ex-Präsident Benjamin Babylon, der als DJ Royal B für die Musik beim „Spektakel“ sorgt, gibt den Startschuss und lässt Filmmusik laufen. Für jede Melodie muss der dazugehörige Film gefunden werden – „Mary Poppins“ oder „Schneewittchen“ lassen sich schnell ausmachen, für „Shrek“ oder den „Zauberer von Oz“ braucht es schon Fachkenntnisse.

Plakate helfen beim Raten

Da muss Yvonne I. manchmal den Joker ziehen, die Burgfrauen und Ritter helfen mit dem passenden Filmplakat weiter. Die Ex-Prinzessinnen freut es: Jeder Tipp kostet eine Flasche Sekt. Ist der Film erraten, müssen aber noch die Figuren gefunden werden. Und das ist gar nicht so einfach, weil es manchmal eine, wie das Aschenputtel, und manchmal drei Prinzessinnen wie bei „Aladin“ zu finden gilt.

Am Ende ordnet Prinzessin Yvonne I. aber alle Vorgängerinnen den richtigen Filmen zu und kann sich mit dem Jahresorden bei den Ex-Prinzessinnen Barbara I. (1985), Andrea I. (1986), Beate I. (1988), Flici I. (1990), Andrea II. (1992), Sandra I. (1993), Nicole I. (1997), Maresa (1998), Judith I. (2001), Carolin I. (2002), Sandra II. (2003), Nina I. (2004), Anika I. (2005), Sandra III. (2006) Carmen I. (2007), Carina I. (2008), Angela I. (2010), Monika II. (2011), Katrin I. (2012), Bianca II. (2016), Lisa I. (2017), Alina I. (2018) bedanken.

Beim traditionellen Eröffnungstanz ist die Tanzfläche gut gefüllt. Mit klassischen Fastnachtspartysongs, Schlagern zum Mitsingen, Hits aus den 80ern und 90ern und aktuellen Chartsongs sorgt DJ Royal B dafür, dass die Narren bis in die frühen Morgenstunden keine Tanzpause einlegen. Zwischendurch kann man sich an der Foto-Wand sein persönliches Erinnerungsfoto mit Oscar-Statue schießen lassen. Und natürlich formieren sich auch noch einmal alle Ex-Prinzessinnen für ein Gruppenfoto, mit Yvonne I. in ihrer Mitte.

© Südhessen Morgen, Montag, 21.01.2019