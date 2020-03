Ausgabe nur noch unter freiem Himmel

Viernheim.Die Corona-Krise bedeutet auch für den Tafelladen im katholischen Sozialzentrum eine große Herausforderung. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat knapp die Hälfte der Tafeln in Deutschland ihre Ausgabe vorübergehend geschlossen. Dort, wo wie in Viernheim noch geöffnet ist, läuft der Betrieb unter erschwerten Bedingungen weiter. Denn vielen Mitarbeitern wurde eine Auszeit verordnet, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören. Aus dem gleichen Grund können auch viele Tafelkunden nicht mehr wie gewohnt zur Ausgabestelle kommen.

Die Leitung um Anne Zingl und Gemeindereferent Herbert Kohl hat zudem eingeführt, dass die Lebensmittel nur noch unter freiem Himmel ausgegeben werden. Die Kunden dürfen die Tafelräume nicht mehr betreten. Vor dem Gebäude befinden sich im Abstand von zwei Metern Markierungen auf dem Boden, an denen sich die Menschen beim Anstehen orientieren sollen.

An der Eingangstür steht Zingl und stempelt in die Tafelausweise das aktuelle Datum. „Ich schaue mir die Kunden dabei genau an“, berichtet sie. Viele von ihnen kenne sie sehr gut, weil sie schon seit viele Jahren kämen. „Einer ganzen Anzahl von Kunden habe ich inzwischen empfohlen, sich die Lebensmittel von uns bringen zu lassen. Es sind Kunden, die zum Teil hochbetagt sind oder mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen haben.“

Die Kunden, die noch kommen, gehen nach dem Stempeln der Ausweise weiter zur Ausgangstür und nehmen einen gepackten Korb mit Lebensmitteln in Empfang. Ein langer Tisch sorgt dabei für den nötigen Abstand zwischen den Helfern und den Kunden. Aus einem Körbchen mit Brot und Brötchen, wählen die Kunden, was sie brauchen. An anderen Tischen Räumen die Kunden dann den Inhalt ihrer Körbe in ihre Taschen.

Arbeit im Schichtbetrieb

Entgegen dem Bundestrend bekommt die Viernheimer Tafel nach eigenen Angaben im Moment deutlich mehr Waren als üblich. Da hilft es, dass katholische Jugendgruppen unter Führung der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) St. Michael Hauslieferungen übernehmen. Mehr als 50 Jugendliche unterstützen die Tafel.

Die Einrichtung arbeitet mittlerweile im Schichtbetrieb, immer mit zwei erfahrenen Helfern und zwei Jugendlichen. Auch bei der Durchsicht von Obst und Gemüse müssen dabei die Abstandsregeln eingehalten werden. Im bisherigen Ausgaberaum packen vier weitere Helfer die Lebensmittel in Körbe.

In den vergangenen Jahren hat der Tafelladen regelmäßig 14 Kunden zu Hause beliefert. Inzwischen sind es mehr als 100. Die Pfarrleitung der KjG St. Michael plant die Einsätze der jugendlichen Helfer. Die Organisatoren teilen Gruppen ein, planen die Routen, um die Fahrzeiten zu optimieren, und sorgen für Nachschub an Helfern.

Dabei geht es zum Beispiel um folgende Fragen: „Wer kann morgen zusätzlich noch Obst und Gemüse sortieren? Wer fährt mit zum Edeka-Zentrallager in Heddesheim, um Kühlwaren abzuholen?“ Nach Angaben der Organisatoren finden sich auf Zuruf immer spontan Jugendliche, die sofort bereit sind, einzuspringen.

Mehr als 200 Familien werden momentan laut Pressemitteilung von der Tafel mit Lebensmitteln versorgt, Tendenz steigend. Ohne die Hilfe der Jugendlichen müsste nach Angaben der Verantwortlichen auch die Viernheimer Einrichtung schließen. Die Jugendgruppen arbeiten daneben auch mit der Stadt Viernheim und deren Aktion „Viernheim hilft“ zusammen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 30.03.2020