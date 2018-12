Ausgezeichntes Schul-Mittagessen

Viernheim.„Vielfalt schmecken und entdecken“ gilt an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) nicht nur am hessischen Tag der Schulverpflegung, sondern an vier Tagen in der Woche in der Mensa des Gymnasiums. Der Tag der Schulverpflegung – in diesem Jahr am 19. September – bietet Schulen, Caterern und Schulträgern einen Anlass, um das Essen und Trinken im Schulalltag in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei soll zum einen auf das Angebot der Mensa aufmerksam gemacht und zum anderen ein Beitrag zur Ernährungsbildung geleistet werden.

„Ausgewogene Schulverpflegung ist wichtig für die Konzentration und Leistung im Unterricht“, weiß Lehrerin Beate Hofmann, die zuständig für das Essensangebot am bischöflichen Gymnasium ist. Mit ihren Aktionen zum Schulverpflegungstag hat der AMS die Verantwortlichen des hessischen Kulturministeriums überzeugt und eine Auszeichnung erhalten. „Anders als viele andere Schulen, die die Mittagsverpflegung komplett an ein Cateringunternehmen vergeben haben, hat die AMS direkten Einfluss auf das Essensangebot“, betont Schulleiterin Ursula Kubera. Die Schule erstellt einen eigenen Speiseplan, eine Biomanufaktur bereitet die Menüs frisch zu, das schockgefrostete Essen wird in der Mensa der Schule schonend aufgewärmt und den Schüler serviert.

Die Wünsche der Schüler werden dabei weitgehend berücksichtigt, zum Tag der Schulverpflegung wurde das „Wunschessen“ ausgegeben – Geflügelwiener, Dauphinkartoffeln, Kohlrabi und Gemüsemaultaschen mit Tomatensoße. Das Küchenteam, das auch sonst täglich für Vor- und Nachspeise zuständig ist, hat an diesem Tag besondere Desserts kreiert.

Und nicht zuletzt war auch für ein passendes Ambiente gesorgt: Die Mensa war dekoriert und das Küchenteam mit „Vielfalt schmecken und entdecken“-Schürzen ausgestattet. Am letzten Mittagessentag vor den Ferien – an dem traditionell Pizza angeboten wird – stellen Kubera und Beate Hofmann den Gewinn vor. Mit der Auszeichnung bekam die Schule ein Buchpaket, das in den Unterrichtseinheiten zum Thema Essen und Kochen zum Einsatz kommen kann, und jede Menge Kochlöffel – die sich die Mittagessenschüler mitnehmen konnten.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018