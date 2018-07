Anzeige

Viernheim.„Auch Schwangere können Yoga praktizieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule. Sie bietet nach den großen Ferien einen neuen Kurs ab Mittwoch, 19. September, immer von 16.30 bis 18 Uhr, im alten Kino, Ludwigstraße 23, an insgesamt zehn Terminen unter der Leitung von Kerstin Dreyer an. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro.

Selbstverständlich gelten besondere Regeln für die Teilnehmerinnen, so dürfen zahlreiche Übungen während der Schwangerschaft natürlich nicht praktiziert werden, andere werden aber in abgewandelter Form angewandt. Dieser Kurs ist jedoch nicht zu vergleichen mit einer Geburtsvorbereitung.

Am Anfang steht Entspannung

Der Kurs beginnt jeweils mit einer Anfangsentspannung, es folgen eine Atmenübung, mehrere sogenannte Asanas (körperliche Übungen mit normaler Atmung), eine kombinierte Körper-Atem-Übung (Mudra) bevor der Kurs mit einer Schlussentspannung endet.