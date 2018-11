Ausgleich gerettet

Viernheim.Mit gleich mehreren gesundheitlich angeschlagen Spielern traten die Viernheimer Handballer auswärts bei der SG Pforzheim/Eutingen an. Das 26:26-Unentschieden war deshalb schon ein Punktgewinn.

Die Vorbereitung auf das Duell gegen die SG Pforzheim/Eutingen 2 gestaltete sich für das Trainerteam Frank Herbert/Mirco Ritter schwierig, da fast die halbe Mannschaft wegen eines grippalen Infekts nicht trainieren konnte. Vor allem Marcel König, Julius Herbert und Philipp Oswald waren nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, ließen ihr Team für das Auswärtsspiel aber nicht hängen. Die Viernheimer Mannschaft lieferte ein ausgeglichenes Spiel über die gesamte Spielzeit. Allerdings lief das Team auch lange Zeit einem Rückstand hinterher. Das 2:0 der Gastgeber konnten Geisler und Oswald ausgleichen, dann glückte Hubert per Siebenmeter die 2:3-Führung. Es war für lange Zeit der einzige Vorsprung der Viernheimer. Die Hausherren kontrollierten mit ihren variantenreichen Angriffen das Spiel. Der TSV Amicitia konnte immer nur den Rückstand verkürzen, so auch zum 15:14-Pausenstand. Auf den Ausgleich mussten die Viernheimer dann aber noch lange warten. Durch Fehler im Spielaufbau ging die Aufholjagd zunächst nur schleppend los. Marcel König, erfolgreichster Werfer der Blau-Grünen, traf schließlich zum 20:20 und Jannik Geisler legte zum 20:21 nach. Die SG antwortete mit zwei eigenen Toren, und Viernheim musste mit einer Energieleistung wieder nachlegen. Jan Willner und Julius Herbert egalisierten jeweils die Pforzheimer Führung. In der Schlussminute markierte die SG das 26:25, und 20 Sekunden vor Ende erzielte Dominik Seib den Ausgleich zum Endstand.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Raul Lázaro Garcia; Pal Megyeri, Jan Willner 4, Ronny Unger, Dominik Seib 2, Julius Herbert 2, Robin Helbig, Philipp Oswald 2, Philipp Schmitt 2, Jannik Geisler 4, Tobias Seel 1, Holger Hubert 4/2, Marcel König 5. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018