Ausklang des Weihnachtsfestes

viernheim.Hätte es schon um 1790 eine Hitparade gegeben, hätte sicher Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ auch fünfzig Jahre nach dessen Tod noch an deren Spitze gestanden. Auf jeden Fall, so der Kammermusikführer „Villa Musica“, habe Vivaldi (1678 bis 1741) den erfolgreichsten Konzertzyklus seiner Zeit geschaffen, der bald in ganz Europa Verbreitung fand. Unzählige Arrangements und Abwandlungen für verschiedene Instrumente wurden von diesem Konzertzyklus angefertigt.

Die Geigerin Jeannette Pitkevica und der Organist Thomas Höpp präsentierten beim traditionellen Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Auferstehungskirche nun eine Version der „Vier Jahreszeiten“ für Solo-Geige und Orgel. Neben den jeweils dreisätzigen Konzerten „Frühling“, „Sommer“, „Herbst“ und „Winter“ wurden auch Wolfgang Amadeus Mozarts „Andante F-Dur für Orgel“ (KV 616) und sein Choralvorspiel „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ (aus der „Zauberflöte“) sowie die zwei „Romanzen“ (G-Dur, op. 40 und F-Dur, op.50) von Ludwig van Beethoven von den beiden Ausnahmemusikern gespielt. „In den letzten Jahren ist es zu einer schönen Tradition geworden, am zweiten Weihnachtstag zum Konzert einzuladen. Für die Musikauswahl biete die weihnachtlich geschmückte Auferstehungskirche wieder einen würdigen Rahmen“, so der scheidende Leiter des städtischen Kulturamtes, Klaus D. Stöppel, im begleitenden Programmheft.

Vivaldi ist es in seinem Konzertzyklus „Die vier Jahreszeiten“ in dem jeweils ein langsamer Satz durch zwei schnelle umrahmt wird, durch seine melodische Erfindungsgabe meisterhaft gelungen, typische Szenerien der jeweiligen Jahreszeit in Klangkulissen umzusetzen: das Vogelgezwitscher und die sanft säuselnden Blätter im Frühling, die drückende Hitze und die Gewitter mit Hagelschauern im Sommer. Betrunkene auf einem Weinfest im Herbst, welche dann friedlich einschlafen und das Zittern und Zähneklappern Frierender in der bitteren Kälte des Winters.

Orgel bleibt im Hintergrund

Dabei fand er immer die Balance zwischen prickelndem Einfall im Detail und der harmonisch abgerundeten Schönheit im Ganzen. Jeanette Pitkevica mit ihrer Solo-Violine spielte hierbei den überragenden Part, während Höpp an der Orgel den Rahmen und den Hintergrund dieses Tongemäldes abgab. Er hatte eigens für dieses Konzert die Cembalo-Stimme für die Orgel angepasst. Zu Beginn des Konzerts rezitierte Pitkevica die von Vivaldi gedichteten Sonette, in denen er die Charakteristika jeder Jahreszeit beschrieb, zu der er dann die einzelnen Sätze der Konzerte schrieb.

Mit hellem Klang und festem bestimmendem Strich auf ihrer von einem italienischen Meister gebauten Geige begann Jeanette Pitkevica das Allegro des Frühlings. Mit einem virtuosen Tremolo zauberte sie das Vogelgezwitscher in den Klangraum der Kirche, während Thomas Höpp wie ein Echo mit der Orgel antwortete. Mit hohem Engagement verlieh sie dem Thema eine große Dynamik, spielte aber auch meisterhaft die lieblichen Passagen.

Bei seinem Solospiel des „Andante F-Dur für Orgel (KV 616)“ wechselte Höpp von zarten und bedächtigen Teilen hin zu fließenden, virtuosen Passagen, mit denen Mozart sein Grundthema mehrfach wiederholt hatte. Die virtuosen Höhepunkte bildeten das „Presto“ des „Sommers“ und das „Allegro non molto“ des Winters, bei denen Jeanette Pitkevica ihrem von der Presse verliehen Ehrentitel „Hexenmeisterin“ alle Ehre machte. Mit vollem Engagement und hoher Virtuosität meisterte sie auch komplizierte Passagen. Klanglich mitreißend und absolut treffsicher gestaltete sie hierbei ihr Spiel. Auch das Solospiel Thomas Höpps war an Virtuosität und klanglicher Wärme kaum zu überbieten. Dies ließ das Publikum am Ende des Konzerts in begeisterte Bravo-Rufe ausbrechen.

Zur Belohnung gab es dann noch das Adagio in E-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Doris Hannemann, die stellvertretende Leiterin der Volkshochschule, verwies noch auf das nächste Konzert der Reihe am 24. März mit dem Titel „Schicksale“ in der Kulturscheune (Beginn: 17 Uhr). Nach dem Eindruck dieses Konzertes sollte man den kommenden Termin auf gar keinen Fall versäumen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.12.2018