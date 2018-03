Anzeige

Viernheim.Das Tierheimgelände in der Alten Mannheimer Straße sieht aus wie eine Baustelle: Es stapeln sich Betonestrich-Säcke und Pflastersteine, der Rasenplatz in der Mitte ist eine Sandfläche. „Hier sind noch vor kurzem die Bagger langgerollt“, erzählt Pia Reuter, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Dieser ist Träger des Tierheims, das seit 1969 dort in der Nähe des Rhein-Neckar-Zentrums und der Autobahn residiert.

Kontakt und Spenden Das Tierheim befindet sich in der Alten ... Kontakt und Spenden Das Tierheim befindet sich in der Alten Mannheimer Straße 4. Es ist erreichbar unter Telefon 06204/ 21 05. Das Konto des Tierschutzver eins hat die IBAN: DE36 5095 1469 0003 0014 77. Informationen ste

Im vergangenen Jahr konnte das Gelände mithilfe der Stadt fast verdoppelt werden: Sie hat weitere 2500 Quadratmeter von Hessenforst gekauft und verpachtet sie an den Verein. Hinzugekommen ist ein großer Auslauf für die Hunde, ausgestattet mit Hütten und einem Trampolin und von den Tierheim-Mitarbeitern „Spielwiese“ genannt.

Anonymer Großspender

Ein großes Bauprojekt steht jetzt so gut wie vor seinem Abschluss: Die Zwingeranlagen wurden erheblich vergrößert. Dies kostete 80 000 Euro – für mehr als 65 000 Euro hatte sich ein privater Spender gefunden, der anonym bleiben möchte und im Tierheim nur „gute Fee“ genannt wird. In den vergrößerten Zwingern leben die Hunde zu zweit und haben viel mehr Platz für den Auslauf als vorher und eine Rückzugsmöglichkeit. Bei einigen Abteilen fehlt noch der gepflasterte Bereich. Etwa 30 bellende Vierbeiner sind derzeit im Tierheim untergebracht. Einige Katzen und Kleintiere befinden sich ebenfalls in dessen Obhut.