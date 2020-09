Außenspiegel beschädigt

Viernheim.Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 21.20 Uhr in der Kreuzstraße mit seinem Auto den Außenspiegel eines schwarzen VW Golf touchiert. Dieser war in Höhe der Hausnummer 27 geparkt, wie die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung schrieb. Der Unbekannte fuhr in Richtung Pestalozzistraße. Er setzte seinen Weg fort, ohne sich um den bei dem Unfall entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen „eventuell“ um einen Z4 von BMW. Zeugen sollten sich unter Telefon 06206/94 40 0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.09.2020