Ausstellung über Armut

Viernheim.Im Pfarrgemeinderat von Johannes XXIII. war angeregt worden, sich im November Zeit zu nehmen, um über das Thema Vorsorge ins Gespräch zu kommen. Aus dieser Idee entstand eine Woche mit unterschiedlichen Angeboten zum gemeinsamen Thema.

Am Sonntag wird um 10.15 Uhr ein Gottesdienst in der Marienkirche gefeiert. Dabei wird eine Ausstellung zu Altersarmut eröffnet, die bis zum 28. November besichtigt werden kann. Anschließend besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen im Pfarr- und Jugendheim über die Ausstellung ins Gespräch zu kommen. Am Montag wird Tina Föhr vom Bestattungshaus Schlosser zusammen mit Pfarrer Dr. Ronald Givens alles zu den „letzten Dingen“ erzählen. Treffpunkt für das Gespräch ist um 19 Uhr in der Trauerhalle des Waldfriedhofs.

Am Dienstag ist das Bibelteilen eine Form, zum Thema „Vorsorge“ aus Sicht der Bibel miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf dem Apostelplatz wird anschließend zur Gebetsbrücke eingeladen. Es folgen viele weitere Veranstaltungen bis zum Ende der Glaubenwoche am Sonntag, 18. November. su

