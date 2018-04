Anzeige

Viernheim.Eine interaktive Zeitreise in die Welt des Schlagers bietet das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum noch bis 12. Mai an. „Der Schlager erlebt ein sensationelles Comeback. Helene Fischer (Bild) und Andrea Berg dominieren die Charts und selbst bei der Jugend ist Heino Kult“, so ein Sprecher des Einkaufszentrums. In der Ausstellung führen drei Litfaßsäulen die Besucher zurück in die Zeit der großen Revuen und Musikfilme der 20er und 30er Jahre.

In drei Wohnzimmern gehe es mit Zeitschriften, Postern, Plattenspielern, Musiktruhen und viel Zeitkolorit der 50er bis 90er Jahre. Schließlich warten Stars wie Helene Fischer, Udo Jürgens und Peter Maffay in Lebensgröße als Fotopartner. Führungen gibt es täglich um 11, 13, 15 und 17 Uhr. sin