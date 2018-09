Ausstellung über Helden des Alltags

Viernheim.Unter dem Titel „112“ steht eine Ausstellung in der Rathausgalerie, die am Montag, 3. September, 18 Uhr, eröffnet wird. Im Fokus stehen Helden des Alltags, ehrenamtlich engagierte Mitbürger in den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk. Das Künstlerpaar Ute und Rainer Wengenroth hat über zwei Jahre Einsätze und Übungen der Hilfsorganisationen begleitet und die Arbeit der Einsatzkräfte dokumentiert. Zu sehen ist laut städtischer Pressestelle „eine berührende Ausstellung, die diejenigen in den Vordergrund stellt, die immer uneingeschränkt helfen und dabei oft selbst Gefahren ausgesetzt sind“. Die Ausstellung ist bis 28. September, montags und dienstags von 7.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 7.30 bis 18 Uhr sowie donnerstags und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr zugänglich. red

