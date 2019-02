Austausch per Videobotschaft

viernheim.„Kalimera!“ Das ist griechisch und heißt „Guten Tag“. Einige Siebtklässler der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) beherrschen diese Begrüßungsformel bereits, das ist aber erst der Anfang einer Partnerschaft mit dem Zweiten Experimentellen Gymnasium in Thessaloniki. Den Kontakt zu den Hellenen hat die AvH per „eTwinning“ – am Computer – hergestellt.

Diese Initiative der Europäischen Kommission basiert auf einer elektronischen Vernetzung und ermöglicht es, Partnerschulen im europäischen Ausland zu finden, sich zu verbinden und auszutauschen. Klassische Austausche wie gegenseitige Besuche finden also nicht mehr statt. Ungefähr eine Viertelmillion europäischer Schulen nehmen laut EU daran bereits teil.

„Die Schüler waren von Beginn an mit großem Interesse bei der Sache, können aber auch fast alle Inhalte mitbestimmen“, erklärt Projektleiterin Christine Moser, die sich über das große Interesse der Hauptschüler freut. Der Austausch findet mittels Videobotschaften statt. Nach Angaben der Organisatoren fördert diese Form der Partnerschaft die interkulturelle Kompetenz, an der die Europaschule ein besonderes Interesse habe, sowie die Verständigung über europäische Werte. Der digitale Unterricht ermögliche schülernahes Lehren und Lernen.

Unter der Überschrift „Entdecke Europa im Schulalltag“ beschäftigt sich die Lerngruppe von Julia Roth im Rahmen des 66. Europäischen Wettbewerbs mit dem diesjährigen Thema „YOUrope – es geht um dich!“ Das Konzept wurde von der eTwinning-Projektgruppe, aufbauend auf den Anregungen der Schüler, außerhalb des Unterrichts entwickelt und durchgeführt.

Regionale Gerichte vorgestellt

Die Jugendlichen berichten aus ihrem Schulleben und vergleichen ihre Schulkultur mit der der griechischen Partnerschule. Dazu haben die Schüler bereits mehrere Projekttage durchgeführt. In Videobotschaften stellten sie Fragen an die jeweils andere Schule und zeigten, wie ein Gericht der regionalen Küche gekocht wird.

Bevor der Austausch per Video begonnen hat, haben sich Schüler außerdem mit einem Online-Steckbrief selbst vorgestellt. Der Austausch findet in einem geschützten Onlinebereich statt, einer Art virtuellem Klassenzimmer. Höhepunkt des Projektes soll eine demnächst stattfindende Videokonferenz sein, bei der die Jugendlichen nochmals die Gelegenheit haben, sich direkt miteinander auszutauschen und auf spezielle Fragen der Partner einzugehen.

„Den Schülern hat gut gefallen, dass sie im Verlauf des Projektes die Themenschwerpunkte frei setzen konnten. Besonders der kulturelle Austausch über das Kochen hat alle begeistert“, sagt Christine Moser. Die Neugier der Schüler habe das Projekt „stetig vorangetrieben“. Mit dem „eTwinning“ sieht die Lehrerin die AvH auf einem guten Weg.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019