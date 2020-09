Austausch über Konflikte

Viernheim.Das nächste Austauschtreffen für Patchwork-Eltern findet am Dienstag, 8. September, von 20 bis 21.30 Uhr im Familienbildungswerk statt. In Trennungs- und neu zusammengesetzten Familien entbrennen immer wieder Diskussionen über die gleichen Probleme – die Stiefmutter hat dem Kind „nix zu sagen“, Familienwochenenden mit allen Eltern und Kindern kommen nie zustande oder gleich vier Großelternpaare bringen Geschenke zu Festtagen mit. Inge Bonfert, Familienberaterin und Supervisorin, lädt Patchwork-Familien dazu ein, diese Themen zu besprechen und Lösungen zu finden, wenn es klemmt. Die Teilnahme ist aufgrund der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung Viernheim kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder unter Telefon 06204/92 96 210. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.09.2020