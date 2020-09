Austausch über Tarifbindung

Viernheim.. Zu einem Stammtisch lädt der DGB-Ortsverband am Mittwoch, 23. September, 19 Uhr, in das Restaurant Mesobna, Ludwigstraße 30, ein. Inhaltlicher Schwerpunkt ist diesmal die Tarifbindung. „Für immer weniger Beschäftigte und Betriebe in Deutschland gilt ein Tarifvertrag. Das wirkt sich nicht nur negativ auf die Einkommen der Beschäftigten, sondern auch auf die Allgemeinheit aus. Bund, Ländern und Kommunen entgehen dadurch jährlich Milliarden“, schreibt der DGB in einer Pressemitteilung. An dem Stammtisch werden Nils Burkhoff, Vorsitzender des Ortsverbandes, und DGB-Regionssekretär Horst Raupp teilnehmen. red

