Auswärts eine Macht

Mannheim.Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga Mannheim hat der TSV Amicitia seinen Ruf als zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga bestätigt. Mit dem 4:2 (1:1)-Erfolg beim SV Enosis behaupteten die Viernheimer Rang drei. Am kommenden Wochenende reicht gegen die Spvgg. Wallstadt im Waldstadion ein Unentschieden, um die Runde als Dritter zu beenden.

Auf dem Kunstrasen am Neckarkanal sahen die Zuschauer eine flotte Partie, wobei die Südhessen über die bessere Spielanlage verfügten. Die Hausherren suchten dagegen schnell den Abschluss vor dem gegnerischen Gehäuse und gingen dabei sogar zweimal in Führung. Nach einer Viertelstunde nutzte Suleiman Shukeirik eine Unachtsamkeit der Gäste und markierte das 1:0. In der 59. Minute war es erneut Shukeirik, der das 2:1 markierte.

Aber auch den Blaugrünen boten sich viele Chancen. Torjäger John Wells erzielte mit einer Energieleistung das 1:1 (26.), auf die zweite Enosis-Führung reagierten die Viernheimer ebenfalls umgehend. Vom Anstoß weg wurde Timo Endres freigespielt, der zum 2:2 traf (60.).

Den Gastgebern schien die Luft auszugehen, trotzdem taten sich die Blaugrünen lange schwer. In der Schlussphase schwächten sich die Mannheimer selbst, als Kapitän Dimitrios Georgakopoulos nach einem taktischen Foul mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (76.). Auch in Überzahl mussten die Gäste auf die Erlösung warten. Letztendlich waren es die kurz zuvor eingewechselten Seedy Jobe Essa Jobe (85.) und Daniel Jakob per Handelfmeter (90.), die für die Entscheidung sorgten. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 27.05.2019